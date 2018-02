Stasera tutto è possibile/ Anticipazioni e 27 febbraio: Roberta Capua, Marisa Laurito e Magalli tra gli ospiti

Stasera tutto è possibile torna in onda oggi, 27 febbraio su Raidue: tra gli ospiti Amadeus ci saranno Roberta Capua, Marisa Laurito e Giancarlo Magalli.

27 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Amadeus

Stasera tutto è possibile torna in onda oggi, martedì 27 febbraio, alle 21.20 su Raidue. Si rinnova così l’appuntamento con il divertimento assoluto. Ogni settimana, Amadeus e i suoi ospiti fanno compagnia agli italiani a cui regalano una serata all’insegna delle risate e della spensieratezza assoluta. Per trascorrere momenti assolutamente ricchi di sorrisi, infatti, basta sintonizzarsi su Raidue e ritrovare lo spirito fanciullesco che è insito in ognuno di noi. Gli ascolti di Stasera tutto è possibile, giunto alla terza edizione, aumentano sempre di più incollando davanti ai teleschermi una media di 1,5 milioni di telespettatori. La scorsa puntata, in particolare, è stata seguita da 1.539.000 spettatori pari al 6.6% di share nonostante la concorrenza della fiction di Raiuno, E’ arrivata la felicità e dell’Isola dei Famosi 2018 su canale 5.

STASERA TUTTO E' POSSIBILE, ANTICIPAZIONI: ECCO GLI OSPITI

Gli ospiti di Amadeus che giocheranno questa sera sono Roberta Capua, Roberto Ciufoli, Gabriele Detti, Claudia Galanti, Valeria Graci, Marisa Laurito, Giancarlo Magalli, Marco Marzocca e Francesco Paolantoni. Tra i giochi della serata ci sarà “Segui il labiale” e “Polka e tira”. Il primo avrà per protagoniste le coppie formate da Marisa Laurito e Giancarlo Magalli e da Valeria Graci e Claudia Galanti: uno dei due indosserà le cuffie e dovrà indovinare leggendo il labiale del compagno una frase suggerita da Amadeus. In “Polka e tira” dovranno prima volteggiare con un ballerino di polka e poi provare a calciare un pallone in rete. Come sempre, poi, ci sarà la Stanza inclinata, il gioco più amato sia dagli ospiti che dal pubblico, in cui gli ospiti della serata daranno vita ad uno sketch divertente sfidando la forza di gravità.

© Riproduzione Riservata.