THIS IS US 2/ Anticipazioni del 27 febbraio 2018: Kevin entra in terapia!

This is us 2, anticipazioni del 27 dicembre 2017, in prima Tv assoluta su Fox Life. Kevin rivela alla famiglia alcuni particolari della sua infanzia.

This Is Us 2, in prima Tv assoluta su Fox Life

THIS IS US 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella seconda serata di oggi, lunedì 27 febbraio 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di This is us 2, in prima Tv assoluta. Sarà l'11°, intitolato "Ruota di scorta". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Shauna (Joy Brunson) si presenta a tarda sera a casa di Randall (Sterling K. Brown) furiosa e cerca di portarsi via Deja (Lyric Ross), urlando in faccia a Beth (Susan Kelechi Watson) di non voler lasciare la figlia a casa di sconosciuti. Randall è preoccupato perché ha notato che la donna è armata, ma Deja riesce a tranquillizzarla. Il giorno successivo, l'assistente sociale annuncia di voler fare richiesta al giudice perché Shauna possa avere di nuovo l'affidamento della figlia. Randall invece non intende accettare e rivela di avere intenzione di sporgere denuncia contro la donna. Nel passato, Jack (Milo Ventimiglia) e Randall si preparano per andare ad assistere alla giornata di orientamento universitaria, ma Kevin (Justin Hartley) sembra avere qualcosa che non va. Alcuni anni dopo, Randall parla con William (Ron Cephas Jones) del periodo in cui ha scoperto che era stato adottato da Rebecca (Mandy Moore). Il padre gli rivela quindi di aver fatto di tutto per trovarlo e di essersi fermato di fronte alla porta della casa di famiglia. Solo dopo aver immaginato come sarebbe stata la loro vita, aveva capito di non poter entrare nella sua vita e rovinare i suoi equilibri.

Nel passato, Jack rimane deluso dal fatto che Randall abbia voluto escluderlo durante il giro di orientamento al college. Il figlio gli rivela infine di essersi sempre sentito escluso per via della sua adozione. Il padre decide quindi di portarlo in un posto speciale della sua infanzia e gli racconta un episodio della sua vita militare. Un periodo duro che lo ha cambiato per sempre e che spesso lo fa sentire escluso, esattamente come lui. Nel presente, Randall riflette tutta la notte sul da farsi ed alla fine conclude di essere in errore. Riferisce infatti a Beth di non volere fare del male a Deja e di essere andato a casa della donna per capire se si stia davvero riprendendo. Dopo aver salutato Deja ed aver assistito all'incontro commovente con la madre, Randall riceve la visita di Kevin e gli rivela di sapere che Kate (Chrissy Metz) ha perso il bambino. Nello stesso momento, la sorella viene consolata dalla madre per lo stesso motivo. Poco dopo, Kevin decide di andarsene via, mentre Randall parla con la moglie degli ultimi aggiornamenti sulla sorella. Mentre si trova in auto, Kevin si accorge che la nipote è seduta sul sedile posteriore, poco prima che la Polizia lo fermi e lo arresti per guida in stato d'ebrezza.

ANTICIPAZIONI DEL 27 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 11 "RUOTA DI SCORTA"

Nel nuovo episodio scopriremo qualcosa di più sullo stato d'animo di Kevin sia del passato che del presente. Abbiamo lasciato infatti il protagonista in cella, dopo essere stato sorpreso dalla Polizia. Randall è furioso con il fratello per via del coinvolgimento della figlia nel suo arresto, motivo che spingerà Kevin a tenerlo a distanza ed allo stesso tempo a sottoporsi ad una terapia di recupero. Grazie alla terapeuta, confesserà infatti a tutta la famiglia di aver abusato di antidolorifici per diverso tempo. Nel passato, Kevin si accorge che i genitori sono sempre più attenti a quello che succede a Randall ed approfitta dell'acquisto di un nuovo paio di occhiali per il fratello per farli sparire. In seguito si mette a dormire nella camera di Jack e Rebecca, rimanendo sul pavimento. Nel presente, Kevin accusa la madre di non averlo mai amato abbastanza e che tutti e tre i fratelli sono in realtà dei dipendenti. Kate dal cibo, Randall dal suo costante bisogno di avere tutto sotto controllo. Nel passato, Rebecca scopre che Kevin sta dormendo sul pavimento e approfittando del suo sonno, si mette al suo fianco.

© Riproduzione Riservata.