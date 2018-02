UN POSTO AL SOLE/ Gaetano muore? Franco rischia di finire in carcere (Anticipazioni 27 febbraio)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 27 febbraio: Gaetano continua a lottare tra la vita e la morte mentre Franco si trova ad affrontare pesanti accuse.

27 febbraio 2018 Redazione

Con grande curiosità i telespettatori di Un posto al sole si apprestano a seguire la puntata di questa sera, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:40 circa. In essa, infatti, terranno banco i sospetti relativi a Franco, coinvolto nell'aggressione subita da Gaetano. E mentre l'usuraio sarà ancora costretto a lottare tra la vita e la morte, Boschi dovrà rispondere alle pesanti accuse di tentato omicidio, a conferma di come la felicità per lui e Angela sia ancora lontana dall'essere raggiunta. Valentina continuerà a tacere il suo reale coinvolgimento, tanto che la situazione sembrerà destinata ad evolversi nel peggiore dei modi: se Gaetano morirà, sarà proprio Franco a finire in carcere? Non ci sarà pace per la famiglia Poggi, ma anche i Ferri non se la passeranno molto bene a causa del ritorno a casa di Alberto Palladini. L'amicizia tra Sandro e il terribile avvocato, non convincerà affatto Roberto, convinto che l'uomo abbia in serbo qualche brutta sorpresa.

Un posto al sole: la decisione di Sandro

Nell'episodio odierno di Un posto al sole, Roberto e Sandro giungeranno nuovamente allo scontro a causa dell'amicizia sempre più forte del ragazzo con Alberto Palladini. Ferri sarà certo che l'avvocato abbia in mente qualcosa e che stia solo cercando di coinvolgere Sandro per raggiungere il suo scopo. Ma ogni suo avvertimento non darà l'esito sperato. Al contrario, Sandro apparirà sempre più insofferente e giungerà a prendere una decisione clamorosa: si metterà ancora una volta nei guai? Le dichiarazioni di Anita, riguardanti il suo rapporto con Luca Grimaldi, causeranno dubbi e insofferenze in Vittorio. Il ragazzo faticherà a dimenticare quanto accaduto mesi prima, quando la sua vita era stata messa in pericolo dalle minacce del poliziotto. Per questo, capirà che per lui e la giovane non potrà esserci futuro: per loro resterà quindi solo una possibilità ovvero chiudere ogni rapporto prima che i sentimenti si trasformino in amore...

