UNA VITA/ Una nuova operazione per Mauro: ce la farà a sopravvivere? (Anticipazioni 27 febbraio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 27 febbraio: Mauro viene sottoposto ad una nuova operazione d'urgenza a causa di gravi problemi respiratori. Ce la farà a sopravvivere?

27 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

Non c'è pace per Mauro che nella puntata di Una Vita di ieri si è trovato a fare i conti con le conseguenze di una misteriosa iniezione. Un'infermiera, dall'identità ignota, si è avvicinata a lui e gli ha somministrato un farmaco in seguito al quale il poliziotto si è trovato vittima di una crisi respiratoria. Nell'appuntamento odierno, le sue condizioni appariranno estremamente gravi e i medici decideranno di sottoporlo ad una nuova operazione per scongiurare il peggio: la sua crisi respiratoria infatti non sembrerà lasciare via d'uscita... Inutile aggiungere che la preoccupazione di Teresa, che si era allontanata dall'amato solo per qualche minuto, sarà totale: la maestra non si darà pace, sentendosi in colpa per quanto accaduto. Paciencia dimenticherà di dover partire per Cuba per raggiungere la sorella malata: Servante penserà di non ricordarglielo, approfittando della situazione per non allontanarsi dalla moglie, ma poi cambierà idea.

Una Vita: Huertas ricatta Trini

Nell'episodio odierno di Una Vita, le voci di una possibile relazione clandestina tra Huertas e Felipe cominceranno a diffondersi nel quartiere. Rosina e Lolita non ci metteranno molto a capire che il licenziamento della domestica potrebbe essere una conseguenza di questa tresca e proveranno ad indagare per scoprire se la loro ipotesi abbia un senso. Nel frattempo, però, la pericolosa Huertas continuerà a cercare un lavoro ad Acacias 38, nella speranza di non allontanarsi dall'uomo sul quale ha posato gli occhi. Una scelta che non sarà condivisa da Trini che metterà con lei le cose in chiaro: farà di tutto per ostacolare il suo soggiorno nel quartiere, dove potrebbe causare altri problemi soprattutto a Celia e Felipe. Eppure, Huertas apparirà ancora combattiva: Trini farà bene a non intromettersi in faccende che non la riguardano. Diversamente, sarà lei stessa a rivelare ai vicini di casa che Felipe è stato infedele alla moglie. La questione sembra dunque ancora lontana dall'essere risolta...

© Riproduzione Riservata.