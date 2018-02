Uomini e Donne/ La lite con Tina e il gesto di Maria De Filippi: parla di Paolo Crivellin! (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Paolo Crivellin parla di Maria De Filippi, della redazione del programma e di Tina Cipollari: ecco le sue rivelazioni

27 febbraio 2018 Anna Montesano

Uomini e Donne, trono classico

Nella nuova puntata di Uomini e Donne il pubblico di Canale 5 ha ritrovato Angela Caloisi e Paolo Crivellin, ultima coppia formatasi nello studio del noto dating show. Bellissimi e innamorati, i due hanno confermato la scelta fatta qualche settimana fa, dichiarando di aver ritrovato una grande complicità e che tutto procede per il meglio. Rivelazioni che Paolo ha fatto anche in una recente intervista, dove ha tuttavia detto la sua anche sulla redazione, sulla conduttrice e soprattutto su Tina Cipollari. Chi ha seguito il suo trono ben ricorda i forti scontri con la bionda opinionista; ma come sono oggi i loro rapporti? Paolo, che nella puntata di ieri di Uomini e Donne ha salutato tranquillamente Tina, racconta: "Ancora non abbiamo fatto pace, ma sono sicuro che presto riusciremo a trovare un punto d'incontro. - svela in un'intervista a Nuovo tv, così aggiunge - So che quando Tina mi attaccava, stava facendo solo il suo lavoro. Mi dava fastidio, però, quando si prendeva la libertà di giudicarmi come persona, senza conoscermi fuori dal programma".

PAOLO SU MARIA DE FILIPPI E LA REDAZIONE: "MI SONO SENTITO PROTETTO"

Sono invece piene di stima le parole di Paolo Crivellin per la De Filippi: "Maria è una donna eccezionale, con cui ho avuto modo di confrontarmi più volte. - racconta l'ex tronista - Durante il mio percorso come tronista ho vissuto diversi momenti complicati e ogni volta lei mi ha capito al volo e mi è stata vicina. Maria sa sempre darti il consiglio giusto al momento giusto". Paolo, recentemente intervistato anche dal settimanale Vero, parla anche della redazione di Uomini e Donne e , anche in questo caso, le parole sono di grande stima: "Porterò nel cuore la grande serietà e la professionalità di tutte le persone che lavorano a Uomini e Donne. Visto che al centro della trasmissione ci sono i sentimenti delle persone, c'è sempre un profondo rispetto nei confronti di ciascuno di loro. Per quanto mi riguarda, mi sono sempre sentito protetto e tutelato" conclude.

