VLADIMIR LUXURIA SOSTITUISCE ALESSIA MARCUZZI/ Striscia la Notizia la lancia per la prossima Isola del Famosi?

Vladimir Luxuria, Isola dei Famosi 2018: Striscia la Notizia ha dichiarato che l'attivista e scrittrice sarebbe molto più efficace alla conduzione del reality al posto di Alessia Marcuzzi.

27 febbraio 2018 Fabio Morasca

Vladimir Luxuria, conduzione all'Isola? (Canale 5)

Striscia la Notizia, con il filmato mandato in onda durante la puntata di lunedì 26 febbraio 2018, si è complimentata pubblicamente con Vladimir Luxuria, una delle ospiti presenti al dibattito dedicato a L'Isola dei Famosi e al Canna-gate (lo scandalo scoppiato dopo le accuse di Eva Henger all'indirizzo di Francesco Monte) che ha aperto la puntata andata in onda ieri di Domenica Live, per aver analizzato con lucidità e obiettività quanto emerso sia durante l'ultima puntata serale del reality show condotto da Alessia Marcuzzi che durante il precitato dibattito del programma condotto da Barbara D'Urso. Riepilogando velocemente, dalle ultime dichiarazioni, è emerso chiaramente che Eva Henger ha sollevato il problema della presenza della droga nella trasmissione già prima della famosa diretta durante la quale esplose lo scandalo. La produzione e i naufraghi, quindi, ne erano al corrente e il problema fu sollevato dalla showgirl ungherese anche davanti alle telecamere ma il contenuto in questione, chiaramente, non è stato mandato in onda.

LE DICHIARAZIONI DI LUXURIA A DOMENICA LIVE

Queste sono state nel dettaglio le dichiarazioni di Luxuria rilasciate a Domenica Live e riproposte da Striscia la Notizia: "Cecilia, hai appena detto che c'erano le telecamere mentre Eva diceva che avrebbe denunciato questa cosa. E' stato scelto di non far sapere questa cosa ed è invece apparso durante la diretta che Eva ha detto questa cosa solamente come ripicca a Francesco Monte. Ma se uno ha materiale così importante, è una scelta censoria non mandare in onda questo filmato. Cecilia ha detto una cosa pazzesca: ha detto che si sapeva già che Eva avrebbe accusato Francesco. Tutti lo sapevano: se hanno voluto che Eva denunciasse Francesco soltanto durante la diretta è perché volevano fare il botto durante la diretta ma così hanno fatto passare Eva come una carogna". Striscia ha commentato così: "Senz'altro più efficace, Vladimir alla conduzione dell'Isola al posto di Alessia!". E' ovvio che, alla conduzione dell'Isola dei Famosi 13, non ci sarà alcuna sostituzione in corso. Per quanto riguarda il futuro, però, il nome di Luxuria per un'eventuale conduzione potrebbe tornare utile...

