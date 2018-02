Virginia Stablum/ Uomini e Donne, sarà la scelta di Nicolò Brigante? Indizi contrastanti

Virginia Stablum sarà la scelta di Nicolò Brigante a Uomini e Donne? Nella puntata di oggi lascia lo studio ma gli indizi sul web fanno pensare ad altro

27 febbraio 2018 Anna Montesano

Virginia Stablum, Uomini e donne

Si stringono i tempi e Nicolò Brigante si avvicina alla scelta. A Uomini e Donne per il tronista sono rimaste soltanto Marta Pasqualato e Virginia Stablum. Dopo le segnalazioni ricevute dalla prima, la scelta di Nicolò sembrava essere sempre più orientata verso la seconda corteggiatrice, per la quale il tronista ha palesato sin da subito un forte interesse, soprattutto dal punto di vista fisico. Eppure oggi la situazione per Virginia si complica quando scopre che Nicolò, nonostante la segnalazione, ha deciso di richiamare Marta in studio, andando di persona a cercarla. La corteggiatrice, infuriata, lascia lo studio, chiedendosi come sia possibile che, dopo tutto ciò che è accaduto, il tronista abbia preso questa decisione.

VIRGINIA E NICOLO' IN CONTATTO GRAZIE AD UN'AMICA?

Mentre il pubblico si chiede se Virginia farà o meno il suo ritorno in studio, sul web spuntano indizi che fanno pensare che non solo la corteggiatrice farà il suo ritorno, ma che sarà anche la scelta di Brigante. In molti hanno iniziato a credere che Virginia e Nicolò stiano comunicando attraverso amici in comune. Un'idea che nasce dal fatto che, ultimamente, Nicolò ha tra gli amici una cara amica di Virginia. Nello specifico, Nicolò Brigante è stato avvistato proprio a cena con la cara amica della Stablum; inevitabile pensare che la ragazza in questione possa essere "usata" come messaggero. Attraverso l'amica in comune, il tronista e la corteggiatrice potrebbero scambiarsi messaggi privati e quindi lontani dalle telecamere. Approfitteranno davvero di questa possibilità?

