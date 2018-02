AMICI 17, anticipazioni e news / Rudy Zerbi alla ricerca di uno sfidante per Einar

Amici 17, continua tra alti e bassi l'avventura dei ragazzi della scuola di Maria De Filippi a circa un mese dal serale: chi di loro riuscirà ad accedere all'ambito traguardo?

Manca poco più di un mese all'inizio del serale di Amici 17 e ancora i giudici non riescono a trovare l'accordo sui nomi di coloro che potranno accedere all'ambito traguardo. Sono soprattutto i professori di ballo ad essere, come spesso accaduto in passato, in contrasto a causa dei diversi gusti personali: per Alessandra Celentano non ci sono dubbi riguardo l'approdo al serale di Sephora e Bryan ma di diverso pare è Garrison, per nulla convinto che la coppia meriti tale ambita promozione. Con il passare dei giorni, il sospetto che i concorrenti in gara in questa edizione non siano all'altezza dei predecessori si fa sempre più insistente. Sono in molti ad avere ottenuto la bocciatura della commissione, per una ragione o per l'altra. Tra di essi è impossibile non segnalare Vittorio, che sembra essere il papabile prossimo eliminato nonostante abbia parzialmente recuperato i suoi problemi di salute. Rischiano a questo punto dei giochi anche Luca Vismara e Alessandro: quest'ultimo è stato salvato dalla Ferreri ma è difficile pensare che questa approvazione possa bastare in futuro.

Amici 17: Einar a rischio eliminazione

Non c'è pace per i ragazzi di Amici 17 che hanno ancora molta strada da percorrere prima di arrivare all'ambito traguardo del serale. Tra di essi compare a sorpresa anche Einar, che si è trovato davanti alla commissione per apprendere la loro decisione riguardo la seconda fase del programma. Tutti gli insegnanti hanno detto no, precisando come non sia lui il primo della lista delle loro preferenze. A questo punto Rudy Zerbi ha lanciato una sfida all'allievo: l'insegnante sceglierà per lui uno sfidante molto forte che valuterà in settimana. Einar, che poteva anche rifiutare tale proposta, ha deciso di accettare l'idea e di prepararsi al momento decisivo: se perderà, la sua avventura ad Amici giungerà al termine. Anche Irama sarà costretto ad affrontare una nuova sfida. Dopo che la notizia è già stata annunciata nello scorso speciale, Paola Turci ha deciso di raggiungere nel backstage il ragazzo per chiarirgli le sue motivazioni: lei crede in lui ma è convinta che fino ad oggi non abbia ancora espresso le sue emozioni.

