ANNA TEDESCO E VALTER/ Uomini e Donne: fine di una storia, l’attacco di Gianni Sperti

Anna Tedesco sarà protagonista della puntata di Uomini e Donne dedicata al trono over in onda oggi pomeriggio. La dama umbra chiuderà con Valter.

28 febbraio 2018 Redazione

Anna Tedesco

Anna Tedesco sarà tra i protagonisti della puntata di oggi, mercoledì 28 febbraio, del torno over di Uomini e Donne. La dama umbra sarà al centro dello studio insieme a Valter. I due decideranno di chiudere la loro frequentazione perché non sarebbe scattata la scintilla. Nelle scorse puntata, Anna si era già lamentata dell’assenza del cavaliere, preso da impegni familiari e professionali. A smuovere un po’ le acqua ci penserà Maria De Flippi rivelando che tra dama e cavaliere non sarebbe scattato nulla perché Valter si sarebbe trovato di fronte a “un pezzo di legno”. Gianni Sperti coglierà la palla al balzo per insinuare che dietro la freddezza di Anna e la decisione di interrompere la conoscenza con Valter ci sia, ancora una volta, Giorgio Manetti. Il ballerino chiederà alla bella dama se è innamorata del cavaliere toscano, ma la risposta della dama sarà categorica: “No”. La riposta di Anna soddisferà i dubbi dell’opinionista?

Anna Tedesco in ospedale

Nei giorni scorsi Anna Tedesco è stata ricoverata in ospedale per un intervento. Al momento non si conosce il motivo del ricovero della dama del trono over di Uomini e Donne, ma la donna ha voluto tranquillizzare i suoi fan: “Un grandissimo GRAZIE lo rivolgo a tutti gli amici virtuali che con i loro commenti mi hanno incoraggiato e mi hanno mandato gli auguri di buona guarigione. Li ho letti tutti e riletti più volte, sempre con la gioia negli occhi, per avere conforto e trovare la forza per non mollare mai. Oggi sto decisamente meglio sia fisicamente che moralmente, davvero GRAZIE di cuore per il vostro sostegno, seppure virtuale, mi ha aiutato tanto a superare la mia convalescenza. Con voi non mi sono mai sentita sola, Vi adoro”, ha scritto su Facebook allegando un selfie in bianco e nero. Tantissimi i messaggi di pronta guarigione che hanno tappezzato la bacheca della dama umbra.

