Aida Yespica e Jeremias Rodriguez sono una coppia? / “È stato bello finché è durato ma…”, il post-verità

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez, la showgirl venezuelana smentisce il flirt con il fratello minore di Belen, ecco le ultime indiscrezioni direttamente dai social.

Tra Aida e Jeremias non c’è nessuna storia

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez hanno smentito una volta per tutte di avere una relazione d'amore in corso d'opera. Mentre lei incontra gli haters durante Le Iene, lui s'intrattiene misteriosamente nei camerini degli Studi Elios di Uomini e Donne (sarà il prossimo tronista?). Le fan di entrambi quindi, dovranno definitivamente mettersi l'anima in pace, i due non si sono innamorati e sicuramente non hanno una storia. La showgirl venezuelana ha voluto smentire una volta per tutte le indiscrezioni che la volevano tra le braccia del fratello minore di Belen. La donna infatti, ha condiviso tramite le Stories di Instagram, un post che avevano precedentemente scritto gli estimatori di entrambi. “Non ci sarà più nulla tra loro due”, scrivono le fan. E Aida condivide l’annuncio. Evidentemente tra loro qualcosa c'è stato ma adesso è tutto finito: "È stato bello finché è durato..." scrivono ancora. La Yespica però, ha voluto chiarire la situazione anche in prima persona e tra di loro non ci sarà più nulla. I fan si metteranno l’anima in pace?

Aida e Jeremias si sono incontrati la prima volta durante la seconda stagione del Grande Fratello Vip. Poi a novembre, tra di loro ci sarebbe stato anche un bacio dietro la tenda del confessionale (anche se loro non hanno mai confermato) che però non si è mai - apertamente - trasformato in un flirt. Dopo essere uscita dal programma, Aida ha anche concluso la sua storia d'amore con l'imprenditore campano Geppy Lama mentre lui era tornato per un periodo tra le braccia della sua ex Sara Battisti. Voci di corridoio però, riportavano sempre delle piccanti indiscrezioni con incontri lontani dagli occhi indiscreti delle telecamere. Ad oggi, c’è solo un uomo nella vita della Yespica: il figlio Aaron. Queste le parole che gli ha dedicato nel giorno di San Valentino: “Tutto quello che vedrà il cuore si guarderà dagli occhi e tutto quello che si guarderà dagli occhi si vede dal cuore. E so che tutte queste cose mi faranno proteggerti e difenderti per sempre. Ogni instante della mia vita è un pensiero per te. Oggi è la nostra festa e gridare al mondo intero la mia felicità nel averti sempre accanto. Ti amo vita mia. Ti amo Aron”.

