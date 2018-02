Alessia Marcuzzi Vs Barbara D'Urso/ La frecciatina all'Isola dei Famosi 2018 scatena la replica a Pomeriggio 5

Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi lancia una frecciatina a Barbara D'Urso. La conduttrice risponde a Pomeriggio 5: "Perchè non dovrei far parlare i miei ospiti?"

28 febbraio 2018 Anna Montesano

Alessia Marcuzzi contro Barbara D'Urso

Alessia Marcuzzi ha deciso di dire basta. Nella nuova diretta dell'Isola dei Famosi 2018, la conduttrice ha avuto un duro sfogo in seguito alle nuove segnalazioni sul canna-gate e sulla veridicità del programma. E, seppur velatamente, la Marcuzzi ha lanciato una frecciatina a chi di questo caso ne parla e ne riparla, nonostante il programma abbia invece deciso di avere un atteggiamento "soft" con questa delicata vicenda. Velata ma chiara a molti è parsa la frecciatina a Striscia La Notizia ma, più ancora, a Barbara D'Urso che nei suoi salotti spesso ha intervistato (ultimamente con tanto di macchina della verità) Eva Henger in primis, oltre ad altri naufraghi. "Io non voglio intercettazioni, né persone che vengono qua e dicono una cosa, poi vanno in altre trasmissioni e ne dicono altre. Ci vogliono delle prove... - ha dichiarato la Marcuzzi, che ha così aggiunto - Bisogna usare le parole con cautela, perché in Honduras ti mandano in prigione. Io ho un figlio di 17 anni e prima di fare un tribunale voglio prove vere. [...]. Il resto, Eva, ve la dovete vedere in tribunale. In tutte le trasmissioni mi accusa di essere una pinocchia. Mi devo difendere e devo difendere la trasmissione".

LA RISPOSTA DI BARBARA D'URSO AD ALESSIA MARCUZZI

Tanti si aspettavano la replica di Barbara D'Urso che, in qualche modo, nella nuova puntata di Pomeriggio 5 ha replicato alle dichiarazioni di Alessia Marcuzzi. Stuzzicata dagli ospiti in studio, in particolare da Anna Pettinelli, la conduttrice ha dichiarato: "Se viene qui qualcuno lo faccio parlare, viene Eva parla Eva, viene striscia parla striscia" - per poi aggiungere - “Perché avrei dovuto impedire a Staffelli e Laudadio di portarmi quell’audio? In quell’audio ho ascoltato delle cose che davano ragione ad Eva Henger. Io sono terrona, ho promesso che non dirò nulla e fin quando chi mi ha fatto ascoltare l’audio non mi dà il permesso di dirlo io non lo dirò. Ho letto le anticipazioni di Davide Maggio, che è sempre un sito ben informato, ma non le commento"

© Riproduzione Riservata.