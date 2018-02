Ambra Battilana e il caso Weinstein/ "Molestie sessuali? Se non avessi registrato nessuno ci avrebbe creduto"

Ambra Battilana, intervistata da Asia Argento per Il Fatto Quotidiano, si svela sul caso Weinstein: "Molestie sessuali? Se non avessi registrato nessuno ci avrebbe creduto"

28 febbraio 2018 Anna Montesano

Ambra Battilana e il caso Weinstein

La modella italiana Ambra Battilana, nel marzo 2015, ha denunciato Weinstein per molestie. A lei, che è stata la stessa a testimoniare contro Silvio Berlusconi nel processo per le notti di Arcore, viene allora chiesto dalla polizia di indossare un microfono nascosto e di tornare da lui in modo da poter ottenere una registrazione valida ad incastrarlo. Due anni e mezzo dopo, questa registrazione ottiene i suoi frutti. Ambra Ha registrato il suo incontro col produttore Harvey Weinstein, fornendo le prove delle molestie subite. Oggi, ad intervistare la modella per il Fatto Quotidiano è Asia Argento, attrice che, come la Battilana, ha accusato Weinstein di molestie sessuali subite quando era agli inizi della sua carriera.

"HO FATTO SOLAMENTE LA COSA GIUSTA"

Nella lunga intervista alla nota attrice italiana, Ambra si dice fiera di ciò che ha fatto: “Con la registrazione del mio incontro con Weinstein mi sono sentita utile - ha dichiarato la modella ad Asia Argento per Il Fatto Quotidiano; per poi aggiungere - ho provato una sensazione di felicità che da tanto non sentivo, nel pensare che un uomo del genere venisse fermato. Così tante altre donne, finalmente, sono state credute. E anche io venivo creduta dopo tutto quel tempo: sono passata da essere una donna da evitare a essere chiamata “eroina”. Ho fatto solamente la cosa giusta”. Non entra comunque nei dettagli della vicenda Ambra Battilana nel corso dell'intervista, che ha firmato un patto di riservatezza la costringe al silenzio che, altrimenti, le porterebbe gravi conseguenze.

© Riproduzione Riservata.