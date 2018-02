Anticipazioni Beautiful / Puntata 28 febbraio: Sheila sempre più vicina alla verità sui Quidge

Anticipazioni Beautiful, puntata 28 febbraio: Sheila vuole scoprire la verità sul possibile tradimento di Quinn con Eric. Per questo chiede a Charlie di aiutarla...

28 febbraio 2018 Redazione

Beautiful

L'arrivo di Sheila Carter nelle trame di Beautiful sancirà anche la scoperta del flirt di Quinn e Ridge? Fino ad ora, la coppia è riuscita ad evitare la fuoriuscita di informazioni: sia Brooke che Katie hanno infatti deciso di non farne parola con nessuno, pensando più che altro al bene e alla salute di Eric. Charlie, invece, pur avendo visto il fazzoletto sporco di rossetto, non ha avuto le prove di quella relazione e ha assecondato la richiesta di Pam di non intromettersi in faccende che non lo riguardano. Eppure, nell'episodio odierno vedremo la Carter per nulla convinta di farsi da parte: la dark lady si presenterà a villa Forrester dove incontrerà ancora una volta la sua rivale in amore. Quinn le chiederà quali siano le vere intenzioni ma Sheila la tranquillizzerà, precisando che non avrà nessuna intenzione di creare problemi se l'unione con Eric sarà davvero solida come vuole far credere. Poco dopo, però, l'ex infermiera incontrerà ancora Charile e cercherà di convincerlo ad aiutarla a smascherare i Quidge. Quale sarà la reazione della guardia giurata?

BEAUTIFUL: L'IDEA DI THOMAS

Insieme alle vicende relative alle indagini di Sheila Carter, che molto presto potrebbe arrivare alla verità sui trascorsi di Quinn e Ridge, nella puntata odierna di Beautiful ci sarà ampio spazio anche per i preparativi della sfilata dei costumi da bagno a Montecarlo. I Forrester hanno, infatti, accolto positivamente l'idea di Katie di dare vita ad un evento nella città monegasca in occasione del Summit della Forrester Creations. La Logan è apparsa perfetta nella sua veste di responsabile delle pubbliche relazioni e ha dimostrato di saper fare squadra con Wyatt, che in passato ha occupato quella stessa posizione con ottimi risultati. Alla casa di moda ci sarà gran fermento per questo evento e avranno luogo i primi servizi fotografici. Steffy informerà Thomas dell'imminente viaggio europeo dell'azienda di famiglia, motivo per cui il giovane avrà un'idea che sottoporrà all'attenzione di Sally. E se in qualche modo anche loro partecipassero a questa trasferta europea?

