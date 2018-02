Ascolti tv, Auditel/ L’Isola dei famosi al top, bene Harry Potter e Floris

Ascolti tv, Auditel: L’Isola dei famosi al top, bene Harry Potter e Floris. Andiamo a scoprire chi ha vinto la battaglia degli ascolti nella serata di ieri, martedì 27 febbraio

Alessia Marcuzzi, conduttrice de L'Isola dei Famosi - LaPresse

Andiamo ad analizzare, come accade quotidianamente, i dati Auditel per capire gli ascolti tv della serata di ieri, martedì 27 febbraio. A vincere, come già accaduto nelle scorse settimane, è stata la nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Il reality show di Canale 5 ha totalizzato più di 4.5 milioni di telespettatori, per uno share che ha toccato il 28.3%. Continua quindi il grande successo del programma isolano condotto da Alessia Marcuzzi, con l’aiuto di Stefano De Martino, che ha avuto la meglio sul solito rivale diretto, la nuova puntata della fiction di Rai 1, “E’ arrivata la felicità”, che invece ha chiuso con 2,9 milioni di spettatori, per uno share del 12.1%. Medaglia d’argento per Harry Potter, con il noto mago che ieri sera, su Italia 1, ha raccolto quasi 1.9 milioni di spettatori (8.3% di share), con “Il principe Mezzosangue”. La serie con protagonista il noto wizard e i suoi compagni, continua quindi ad essere molto seguita, nonostante sia stata trasmessa svariate volte in televisione.

FLORIS, LA PREDA PERFETTA E CARTA BIANCA

Fuori dal podio, anche se di pochissimo, la nuova puntata del programma di inchiesta e politica, DiMartedì, in onda su La7 e condotta dal noto giornalista Floris. Per lui quasi 2 milioni di spettatori e l’8% di share. A seguire troviamo il film thriller “La Preda Perfetta”, con il 65enne Liam Neeson nei panni di un detective privato alla ricerca di due serial killer molto spietati: per la terza rete Mediaset, 1.576.000 telespettatori, con uno share pari al 6.2%. Continua a ritmi molto bassi il programma #CartaBianca, approfondimento politico di Rai3, che ieri ha superato i 970mila spettatori, con uno share del 4%. Infine, da segnalare il buon riscontro ottenuto da Pif su TV8 con il suo “Il Candidato va alle Elezioni”, altro programma a connubio delle imminente elezioni politiche: per l’ex iena, l’1.2% di share con 307.000 spettatori.

