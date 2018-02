BACIO TRA FABIO DE LUIGI E JELENA / Foto, il riservatissimo attore beccato in un momento di intimità

Bacio tra Fabio De Luigi e Jelena, foto: il riservatissimo attore beccato in un momento di intimità da Diva e Donna con la sua splendida metà tra le vie della capitale.

28 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Bacio tra Fabio De Luigi e Jelena

La storia d'amore tra Fabio De Luigi e Jelena Ilic è iniziata nel 1998 e ha portato alla nascita dei loro due figli Dino nel 2007 e Lola nel 2011. Nonostante questo la coppia è sempre stata molto riservata perché se sul palcoscenico vediamo sempre un Fabio De Luigi spirito e aperto invece nella vita dei tutti giorni non ama portare in piazza la sua vita. Proprio per questo stupiscono le foto che lo vedono baciarsi con la compagna Jelena, pizzicato per le vie del centro a Roma da Diva e Donna. I due stanno vivendo un momento meraviglioso e hanno dimostrato ancora una volta di volersi molto bene e che nonostante la loro storia vada avanti da venti anni sembra non essere passato un giorno. L'amore infatti è ancora vivo e c'è grandissima voglia di continuare insieme a tenersi la mano per affrontare felicità e difficoltà che capiteranno nella loro vita. Un vero esempio anche per i giovani in una società dove l'amore non è più come un tempo al primo posto.

LA CARRIERA E LA VITA

Fabio De Luigi nasce l'11 ottobre 1967 a Santarcangelo in Emilia Romagna. Pronipote di Tonino Guerra inizia la sua vita professionale come giocatore di baseball ad alti livelli, arriva infatti addirittura a giocare in Serie A collezionando 93 presenze e riscuotendo buoni risultati. Parallelamente inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo partendo dal teatro dove debutta nel 1991 con lo spettacolo Un titolo comico. Il grandissimo successo arriva però sul piccolo schermo dove debutta nel 1998 con Facciamo Cabaret ed esplode letteralmente a partire dal 1999 quando entra nel cast di Mai dire gol con ruoli diventati storici come quello del cantante Olmo dal quale uscirà anche un vendutissimo disco. In televisione ha condotto nel 2005 il Festivalbar, nel 2008 le Iene e sulla Rai ha lavorato in programmi di successo come Ballando con le stelle e Rischiatutto. Quest'anno è approdato per parte della stagione televisiva di Rai Uno nello studio di Fabio Fazio a Che fuori tempo che fa. Debutta al cinema con una particina nel 1996 nel film del maestro Marco Ferreri. Negli anni lavora con Alessandro D'Alatri, Gabriele Salvatores, Neri Parenti, Fausto Brizzi, Pupi Avanti e altri grandissimi registi italiani.

© Riproduzione Riservata.