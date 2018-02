BELEN RODRIGUEZ/ Perde la conduzione del Grande Fratello Nip ma vince in amore, video

Belen Rodriguez ha perso la conduzione del Grande Fratello Nip che, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, è stata data a Barbara Palombelli di Forum.

Da mesi Belen Rodriguez era considera una delle papabili conduttrici della versione tradizionale del Grande Fratello. La concorrenza era comunque particolarmente agguerrita e vedeva, tra le altre, Barbara Palombelli, Nadia Toffa, Anna Safroncik e (anche se meno accreditata) Simona Ventura. Con il passare delle settimane, la scelta della modella argentina è stata messa in discussione, in quanto Mediaset era alla ricerca di qualcuno che offrisse maggiori garanzie. Ed infatti sembra proprio che la produzione del reality show più longevo della televisione italiana abbia optato per una volto noto della rete ammiraglia. Secondo quanto riporta il settimanale Chi nelle Chicche di gossip "la conduttrice di Forum Barbara Palombelli cede al lungo corteggiamento: prenderà le redini della nuova edizione del Grande Fratello Nip". Una scelta che attualmente non risulta direttamente confermata dal Biscione, ma che difficilmente verrà negata.

Belen Rodriguez e i baci appassionati con Andrea Iannone

Se Belen Rodriguez non sta attraverso il suo periodo migliore dal punto di vista professionale, la sua storia d'amore con Andrea Iannone continua invece a sorridere. La coppia, che solo qualche mese fa aveva dichiarato di non gradire particolarmente le foto sui social network, pubblica di frequente proprie immagini insieme e non è l'unica. Anche Jeremias, fratello di Belen, ha postato nelle sue Instagram Stories un video (clicca qui per vederlo) nel quale si vedono in primo piano la sorella e il fidanzato Andrea. E la passione tra i due, in occasione di una festa organizzata a casa della stessa showgirl, è evidente con un bacio appassionato che ha fatto storcere il naso a più di qualche follower. Sono in molti infatti ad affermare che i due innamorati abbiano esagerato e avrebbero dovuto evitare simili esternazioni, soprattutto perché in presenza di Santiago. Ma ormai le critiche non spaventano più la famiglia Rodriguez...

