Ballando con le stelle 2018/ Concorrenti e news: Mario Adinolfi attacca Giovanni Ciacci

Ballando con le stelle 2018, concorrenti: Mario Adinolfi attacca Giovanni Ciacci che, da sabato 10 marzo, ballerà in prima serata con il maestro Raimondo Todaro.

28 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Ballando con le stelle

E’ tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le stelle che prenderà ufficialmente il via sabato 10 marzo, alle 20.35 su Raiuno. Nonostante Ballando con le stelle 2018 non sia ancora cominciato, sono nate le prime polemiche. A scatenarle è la decisione di Ballando di concedere a Giovanni Ciacci la possibilità di ballare con un uomo. L’esperto di look di Detto Fatto, infatti, in tutte le sue esibizioni, sarà accompagnato da Raimondo Todaro. Contro Giovanni Ciacci e Ballando con le stelle si è espresso Mario Adinolfi che, ai microfoni di 361Magazine ha detto: “Io sono sposato con una romagnola, vado in balera a ballare… con la romagnola che è mia moglie. Non ho mai trovato in balera due maschi che ballassero… MAI!!!. Si vede che “Ballando con le Stelle” è troppo avanti per i miei gusti. Questo è solo una tassa pagata alla lobby LGBT”.

BALLANDO CON LE STELLE 2018, GIARO GIARRATANA FA IMPAZZIRE TUTTI

Sono tanti i concorrenti belli e sexy scelti da Milly Carlucci per Ballando con le stelle 2018. Oltre agli attori Cesare Bocci e Don Diamont che stanno già facendo impazzire le donne più adulte, tra i modelli che scenderanno sulla pista di Raiuno, spunta Giaro Giarratana. Lunghi capelli ricchi, sguardo magnetico e un fisico atletico, rendono Giaro una presenza interessante per il pubblico di Raiuno. Il 26enne ha la mamma olandese e il padre siciliano. Il modello è molto seguito sui social: su Instagram ha più di 400mila followers che lo seguono sempre con molto interesse. Giaro, oltre che per la moda, ha anche una passione per i viaggi e lo sport. Secondo alcuni rumors, il modello sarebbe single, ma sicuramente non lo resterà a lungo. Troverà l’amore sulla pista di Ballando con le stelle 2018?

