Cecilia Rodriguez e Francesco Monte si sono baciati?/ Le scottanti rivelazioni di Eva Henger, ma Ignazio…

Cecilia Rodriguez e Francesco Monte si sono baciati? Ecco le scottanti rivelazioni di Eva Henger, ma Ignazio Moser intervistato da Elenoire Casalegno, si mostra molto sereno.

28 febbraio 2018 Valentina Gambino

Francesco Monte e Cecilia Rodriguez si sono baciati?

Cecilia Rodriguez e Francesco Monte si sono baciati? Questa la piccante rivelazione di Eva Henger che, intervistata durante "Non succederà più" in onda su Radio Radio, avrebbe fatto intendere che tra i due, durante l'incontro dopo il Grande Fratello Vip, potrebbe esserci stato anche un avvicinamento sospetto: “Non hanno fatto l’amore", ha precisato però la showgirl. Poi, di fronte la domanda della conduttrice: “C’è stato un bacio?”, la donna non ha risposto ma ha comunque sorriso, senza dare altri dettagli. Questo quindi, ha allarmato i fan della coppia e di coloro che ancora sognano un ritorno di fiamma che possa riaccendere la passione tra i due. Nel frattempo, Ignazio Moser si presenta molto sereno e pare che le ultime indiscrezioni non lo tocchino affatto. Proprio di recente, l'ex ciclista è stato ospite di Elenoire Casalegno durante il programma web "Raccontami", trasmesso dal portale 361Magazine. Durante quella occasione, l'ex gieffino ha fatto una vera dichiarazione d'amore: “In lei ho trovato quello che cercavo, che nessun’altra donna è riuscita a darmi. Ho cambiato la mia vita per lei”.

Bacio tra Cecilia e Francesco? La serenità di Ignazio

Ignazio e Cecilia convivono a Milano da qualche mese e nonostante l'amore, le ultime indiscrezioni di gossip avrebbero potuto mettere in crisi il loro rapporto d'amore. Prima Francesco Monte beccato sotto casa della sua ex e poi le scottanti dichiarazioni di Eva Henger. “Sono andato subito a convivere con lei. Non avevo mai convissuto prima di conoscere Cecilia” ha puntualizzato Moser parlando con Elenoire Casalegno, per poi aggiungere: “Stiamo bene insieme, siamo inseparabili”. Di seguito Ignazio ha confessato di avere portato Cecilia a vedere la vigna in Trentino: “A Cecilia è piaciuta. Lei una ragazza molto curiosa, che si entusiasma appena vede qualcosa di nuovo” ha fatto sapere Ignazio. “Lei è una persona molto pura, ingenua. Mi piace molto questo suo aspetto”. Poi ha concluso l'intervista sognando progettualità: “Voglio avere una famiglia, quando si trova l’amore vero è normale pensarci in maniera più concreta”. Se ci fosse una crisi, Moser potrebbe parlare in questi termini della sua fidanzata?

