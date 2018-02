Chi l'ha visto?/ Anticipazioni 28 febbraio: i tre napoletani scomparsi in Messico

Chi l'ha visto? torna in onda oggi, mercoledì 28 febbraio, in prima serata su Raitre. Federica Sciarelli si occuperà del caso dei tre napoletani scomparsi in Messico.

28 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Chi l’ha visto?, il programma di Raitre dedicato alla ricerca di persone scomparse, torna in onda oggi, mercoledì 28 febbraio, in prima serata. Federica Sciarelli si occuperà principalmente del caso dei tre napoletani scomparsi in Messico. Come sa sapere la Rai in una nota ufficiale, l’inviato di Chi l’ha visto ha assistito all’udienza di convalida dell’arresto dei quattro agenti della polizia municipale di Tecalitlan che sarebbero coinvolti nella scomparsa dei tre napoletani. Federica Sciarelli cercherà di fornire al pubblico gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda. Nel corso della serata, poi, la conduttrice si occuperà anche dell’omicidio di Jessica Valentina Faoro, la 19enne uccisa a Milano ad inizio febbraio con 40 coltellate dal reo confesso Alessandro Garlaschi. Spazio anche alla scomparsa di Marco, il sedicenne di cui si sono perse le tracce a Riva del Garda.

IL CASO DEI NAPOLETANI SCOMPARSI IN MESSICO

Il caso principale dell’appuntamento odierno di Chi l’ha visto? sarà quello dei tre napoletani scomparsi per i quali sono ricercati quattro poliziotti, accusati di averli venduti alla criminalità locale. Il figlio di uno dei tre cittadini napoletani scomparsi ha dichiarato alla stampa che erano stati venduti a gruppi criminali "per 43 euro". I quattro poliziotti sono accusati di "sparizione forzata di persone". "Ci sono altri poliziotti coinvolti" come pure "altri cittadini", ha detto ieri il segretario del governo di Jalisco, Roberto López. Secondo il registro nazionale delle persone scomparse, nel 2017 sono sparite 2.917 persone nello stato di Jalisco. In tutto il Messico le persone scomparse sono invece 33.153 persone, tra cui 197 stranieri. Federica Sciarelli cercherà di fare luce su una vicenda sulla quale si è pronunciata anche la Chiesa cattolica messicana tuonando contro le autorità locali.

