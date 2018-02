Craig Warwick ed Enzo Bitetto / Il compagno del sensitivo manda un video alla d’Urso: confermato il malore

Craig Warwick ed Enzo Bitetto, il compagno del sensitivo manda un video a Barbara d’Urso durante Pomeriggio 5 per confermare il suo malore, ecco cosa è successo in onda.

28 febbraio 2018 Valentina Gambino

Craig Warwick ed Enzo Bitetto

Durante Pomeriggio 5 andato in onda oggi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, Barbara d’Urso ha avuto modo di occuparsi ancora del canna-gate, per una lunghissima parentesi in studio con un grande parterre di opinionisti. La conduttrice ha anche ospitato in studio Michael e Camilla Terlizzi, per comprendere meglio gli ultimi accadimenti dopo le accuse di omofobia da parte di Craig Warwick che ha puntato il dito nei confronti di Franco che gli avrebbe dato dello “schifoso” dopo avere compreso la sua omosessualità. Nel corso della diretta di ieri sera, il sensitivo ha avuto un mancamento ed è dovuto andare in ospedale. Il figlio dell’ex pugile però, non aveva creduto alla cosa e, dopo aver preso parola ha affermato: “Si è permesso di parlare senza che mio padre fosse presente, troppo facile fare finta di star male…”. Poi il passo indietro chiedendo scusa: “Se sta male mi dispiace…”. Nel frattempo, durante il programma di Lady Cologno, anche la lettera aperta della moglie di Franco: “Qualora fosse vera questa storia sarà la prima a condannarlo ma non ci sarà bisogno…” esordisce la donna e poi “perdona” Craig: “Perdono questa persona perché nel suo sguardo c’è rancore e penso che la sua anima sia pesante”.

Il compagno di Craig manda le prove video: il compagno sta male

In onda da Barbara d’Urso durante Pomeriggio 5, il figlio di Franco si è presentato in studio al fianco della sorella minore Camilla. L’ex pugile era già stato preso di mira per un precedente video ma Michael in onda ha voluto difenderlo ancora. “È stato un gesto goliardico…” afferma incalzato da Morena Fumari e Paola Caruso. “Mio padre ha sbagliato…”. “Se qualcuno si è offeso ci dispiace un sacco ma un gesto non rappresenta la personalità e chi conosce mio padre lo sa”, afferma anche Camilla. “Stiamo crocifiggendo una persona”, continua Michael. “Stiamo parlando dell’omofobia ed è una cosa molto grave. Ieri non c’è stato il confronto…”, precisa invece Barbara d’Urso. “Se c’è questo video dove Franco dice questa cosa perché non lo fanno vedere?”, si interroga Morena Fumari. “Questa è l’isola dei misteri, non ci sono mai i video, ma perché succede questo?”, si domanda Anna Pettinelli per poi aggiungere che sembrerebbe strano che Craig possa dire stupidaggini. Il direttore di Oggi afferma: “C’è una certezza, Franco Terlizzi non è il principe del politicamente corretto e da questo punto di vista suo figlio gli dà tanti punti”. Enzo Bitetto, compagno di Craig, ha mandato un video a Barbara d'Urso che ritrae il compagno in ospedale steso sul lettino ancora in dormiveglia. Il sensitivo stanotte ha lasciato il pronto soccorso ma è partito per Roma per altri accertamenti. L’incidente alle costole in Honduras deve avere lasciato il segno mentre il compagno – per fortuna - è sempre al suo fianco. “Questa Isola porta sfiga…” sottolinea in ultimo Paola Caruso.

