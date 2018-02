DIEGO ABATANTUONO/ Presenta il film Puoi baciare lo sposo: "È complicato mettere in pratica i propri principi"

Diego Abatantuono presenta il suo nuovo film intitolato Puoi baciare lo sposo, un esempio di quanto sia difficile mantenere i propri principi quando si è coinvolti direttamente.

28 febbraio 2018 Redazione

Diego Abatantuono

Diego Abatantuono presenta il suo nuovo progetto cinematografico intitolato 'Puoi baciare lo sposo' , una commedia piacevole e divertente ma che porta con sé anche delle sorprese se consideriamo i trascorsi del famoso attore. Si narra infatti la storia del sindaco di Civita di Bagnoregio, un uomo tradizionalmente impegnato nella battaglia civile per l'uguaglianza. Ma quanto poi è la sua stessa famiglia ad essere chiamata in causa tutto può cambiare: Roberto, questo è il nome del sindaco, scopre infatti che il figlio Antonio è deciso a sposare il fidanzato Paolo e che la moglie Anna è persino pronta a lasciarlo se non sarà lui stesso a celebrare quell'unione. Una situazione complessa che los stesso Abantuono spiega in un'intervista rilasciata a La Stampa: "È molto complicato mettere in pratica i propri principi quando riguardano questioni personali". Se si trovasse nella stessa situazione, infatti, l'attore non avrebbe dubbi: "Solo l'infelicità di mio figlio potrebbe crearmene (...) La nostra società forse non è ancora pronta ma come succede quando si parla di immigrati bisogna imparare ad accogliere tutti".

Diego Abatantuono presenta il film 'Puoi baciare lo sposo'

Il film 'Puoi baciare lo sposo' ha proprio il compito di raccontare l'ipocrisia della società di oggi, stesso tema chiamato in causa da Luca Guadagnino con il suo film candidato agli Oscar 'Chiamami col tuo nome'. Diego Abatantuono ammette di non essere ancora riuscito ad andare al cinema a guardare tale pellicola e aggiunge ulteriori dettagli su uno dei temi caldi del momento, ovvero lo scandalo molestie che ha chiamato in causa Harvey Weinstein e altri famosi attori e registi. Precisa l'attore italiano: "Penso sia importante risvegliare le coscienze delle persone, altrimenti tendono ad impigrirsi. Il caso Weinstein è stato difficile in questo senso, per mettere in moto i meccanismi anche se adesso si rischia di perdere di vista altri aspetti fondamentali, per esempio quelli dei mariti abituati a picchiare le mogli". E sul suo lavoro, con il difficile compito che a volte ha la commedia, Abatantuono ha le idee chiare: "Il set mi attira ancora molto e mi interessa fare le cose difficili, ovvero la commedia soprattutto quando non punta alle risate".

© Riproduzione Riservata.