DOMENICA IN, FLOP DELLE SORELLE PARODI/ Del Noce: “Trasmissione deprimente, Benedetta non può fare tv”

28 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Addio di Benedetta Parodi a Domenica In ed è bufera. Sebbene i risultati raccolti con la sorella Cristiana Parodi su Raiuno non siano stati positivi, la scelta di andare via è stata comunque criticata. Lo ha fatto ad esempio Fabrizio Del Noce, ex direttore di Raiuno. «A parte che non è detto che non abbia deciso lei di andarsene, visto come è stata defilata, tuttavia la sua uscita di scena a questo punto della stagione non è una bella cosa sia per l'immagine di Benedetta sia per quella della Rai», ha dichiarato ai microfoni del sito Marida Caterini. Per Fabrizio Del Noce «non è così che si raddrizza una trasmissione». D'altra parte il flop di questa nuova edizione di Domenica In non può essere imputabile solo alla minore delle sorelle Parodi. In casi come questi comunque si agiva diversamente in Rai, come ha evidenziato Del Noce: «Se un programma non funzionava si chiudeva senza battere ciglio».

C'erano margini per apportare delle modifiche a Domenica In, ma nulla è stato fatto per cambiare qualcosa. Questo in sintesi è il pensiero di Fabrizio Del Noce, che in una intervista al sito Marida Caterini ha spiegato che questa edizione «è nata male» e che «il vero restyling andava fatto durante la sosta natalizia». Invece di fare “reset”, si è scelto di andare avanti «per crescere nella media share approfittando dell'assenza del competitor Barbara d'Urso». Ma quando la conduttrice è tornata con Domenica Live gli ascolti di Domenica In sono tornati quelli di prima. «Stessa cosa è accaduta dopo il “doping” di share della puntata andata in onda da Sanremo». Fabrizio Del Noce avrebbe stroncato il programma mesi fa: «Una trasmissione a dir poco deprimente. Mi vergogno di essere stato direttore di rete. Una trasmissione senza capo né coda, senza un filo logico, senza idee. Poi la conduzione... Se Cristina Parodi è una professionista, Benedetta non può fare tv. Non dimentichiamo che Domenica In è stata condotta da professionisti come Corrado, Baudo, Carrà».

