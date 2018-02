Dance, Dance, Dance/ Anticipazioni: lo sfogo di Silvia Provvedi. Chi sarà eliminato? (Sesta puntata)

Dance, Dance, Dance torna in onda oggi, mercoledì 28 febbraio, con la sesta puntata della seconda edizione: dopo Carlotta e Frank, chi sarà eliminato?

Dance, Dance, Dance torna in onda oggi, mercoledì 28 febbraio, alle 21.15 su Fox Life. Per le coppie ancora in gara è giunto il giro di boa. Quello di questa sera sarà il sesto appuntamento e per i concorrenti è arrivato il momento di fare sul serio per conquistare la fiducia della giuria composta da Luca Tommassini, Vanessa Incontrada, Daniel Ezralow e Deborah Lettieri e sperare di conquistare l’accesso alla prossima puntata. Nello scorso appuntamento, a lasciare Dance, Dance, Dance sono stati Carlotta e Frank che hanno perso la sfida con Roberta e Tommaso. L’eliminazione di Carlotta e Frank ha scatenato la reazione di Luca Tommassini che, di fronte alle lacrime della Ferlito, ha espresso il proprio dissenso. Nella sesta puntata in onda questa sera, un’altra coppia lascerà il programma. In gara ci sono ancora Susy Laude e Dino Abbrescia, Cristina Marino e Giulio Berruti, Roberta Ruiu e Tommaso Zorzi, Giulia e Silvia Provvedi. Anche stasera, la coppia che sarà eliminata sarà decisa nel Dancer off in una sfida ad eliminazione diretta con i giudici che assegneranno dei voti alle esibizioni decidendo così chi dovrà lasciare la gara.

LO SFOGO DI SILVIA PROVVEDI

Silvia e Giulia Provvedi torneranno in gara stasera, nel sesto appuntamento di Dance, Dance, Dance. Come si legge sul sito di Fox Life, in settimana, Silvia Provvedi ha avuto un momento di debolezza e si è sfogata davanti alle telecamere di Dance, Dance, Dance, a pochi giorni dal rilascio di Fabrizio Corona. “Mi manca essere un po' amata, compresa. Mi manca un uomo che mi dica "ci penso io" – ha confessato Silvia che ha poi aggiunto – “È un rapporto assurdo. Abbiamo convissuto 9 mesi e poi lo hanno arrestato che eravamo insieme. Sono provata, ma anche molto contenta di essere per lui un punto di riferimento”. Nel momento in cui Silvia pronunciava quelle parole, non sapeva ancora che avrebbe riabbracciato il suo Fabrizio. La gemellina ha dimostrato di amare profondamente il fidanzato e di avere una grinta e una rabbia che userà anche per conquistare i consensi della giuria di Dance, Dance, Dance insieme alla sorella Giulia.

