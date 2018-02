ELENA MORALI E BIANCA ATZEI / Litigano sul loro cachet ma la regia stacca l'audio (Isola dei famosi 2018)

Elena Morali e Bianca Atzei litigano in diretta a L'Isola dei famosi 2018 parlando dei rispettivi cachet. Ma la regia stacca l'audio, lasciando molti dubbi ai telespettatori.

28 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Elena Morali

Gli spunti interessanti di questa edizione de L'Isola dei famosi 2018 sono davvero pochi ma tra di essi sarebbe impossibile fare a meno di Elena Morali e Bianca Atzei, il cui rapporto non è certo dei migliori. In settimana abbiamo infatti sentito litigare le due naufraghe a causa di Paola Di Benedetto, quando entrambe si sono accusate di avere sparlato alle spalle della collega. Ma è stato nella diretta di ieri che Elena e Bianca hanno dimostrato di avere più di qualche asso nella manica, proprio come ha segnalato loro Mara Venier. L'opinionista ha chiaramente precisato di volerle vedere litigare, del resto senza un po' di trash quest'isola cadrebbe nell'anonimato, ed è così che è avvenuto nella fase finale della puntata. Dopo le nominations che hanno portato ulteriore zizzania tra i concorrenti è accaduto un nuovo diverbio tra le due donne, anche se la regia...

Elena Morali e Bianca Atzei litigano sul loro cachet

Durante una pubblicità della diretta de L'Isola dei famosi 2018, Elena Morali e Bianca Atzei hanno cominciato a litigare a causa del loro cachet, portando la discussione a livello personale. Proprio in quel momento Alessia Marcuzzi è tornata in collegamento con l'Honduras, sorprendendo le due isolane mentre erano intente a rinfacciarsi i reciproci guadagni. Abbiamo colto solo una parte della discussione durante la quale la Atzei sembrava vantarsi per avere un cachet doppio rispetto alla Morali. Ma le parole sono state poche perché la produzione ha subito staccato l'audio, evitando così al pubblico una delle poche discussioni degne di nota della puntata odierna. Ma se sono proprio loro ad eliminare il trash, cosa resta ai telespettatori da casa? Dopo i segreti relativi al canna-gate, anche i numeri del cachet vengono ora nascosti al pubblico che non sa più a cosa aggrapparsi: ed è davvero difficile pensare che il ritorno di qualche naufrago eliminato basti a riaccendere la scintilla.

