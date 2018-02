GHOST - FANTASMA/ Su Rete 4 il film con Patrick Swayze e Demi Moore (oggi, 28 febbraio 2018)

Ghost - Fantasma, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 28 febbraio 2018. Nel cast: Demi Moore e Patrick Swayze, alla regia Jerry Zucker. La trama del film nel dettaglio.

28 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST ANCHE WOOPI GOLDBERG

Il film Ghost - Fantasma va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 28 febbraio 2018, alle ore 21,15. Una pellicola romantica del 1990 che è stata diretta da Jerry Zucker (L'aereo più pazzo del mondo, Una pallottola spuntata, Il primo cavaliere) e interpretata da Demi Moore (Proposta indecente, Soldato Jane, Striptease), Patrick Swayze (Dirty dancing - Balli proibiti, Il duro del Road House, Point break - Punto di rottura) e Whoopi Goldberg (Sister act - Una svitata in abito da suora, Il colore viola, Ragazze interrotte). Il film, ha ottenuto un notevolissimo successo di pubblico in tutto il mondo e ha vinto numerosi premi fra cui 2 Oscar. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GHOST-FANTASMA, LA TRAMA DEL FILM

Sam Wheat (Patrick Swayze) e Molly Jensen (Demi Moore) sono una felice giovane coppia che ha da poco iniziato a vivere insieme. Lui è un impiegato di banca, mentre lei un'artista e scultrice. la loro felicità è però di breve durata. Una sera la coppia viene pedinata da un rapinatore armato di pistola (Rick Aviles), che tenta di derubarli. Sam però non si lascia intimorire e tenta di reagire. Ne nasce una colluttazione in cui parte un colpo di pistola. Sam, ferito a morte, giace agonizzante fra le braccia di Molly mentre il rapinatore si dà alla fuga. Sam per si ritrova anche al fianco della fidanzata, sotto forma di spirito. La sua anima viene chiamata verso l'aldilà, ma Sam decide di rimanere sulla Terra per stare vicino alla fidanzata e per vendicarsi del suo omicida. Sam comincia così a pedinare il suo assassino scoprendo rapidamente come si chiama e dove vive. Essendo uno spirito però Sam non può nè essere visto nè comunicare con i vivi, per cui non ha modo di fare giustizia. Sam rimane vicino a Molly finchè non conosce Oda Mae Brown (Whoopui Goldberg), una truffatrice che si finge una sensitiva. La donna in realtà è veramente dotata di poteri medianici e riesce a comunicare con Sam. Quando Oda si rivolge a Molly per portarle i messaggi di Sam però, questa non le crede. Molly si sta legando sempre di più a Carl Bruner (Tony Goldwyn), amico e collega di Sam, che promette alla donna di fare luce sull'omicidio. Sam decide quindi di pedinarlo e scopre che Carl era in realtà d'accordo con il rapinatore. Il suo obiettivo era mettere fuori gioco Sam per avere via libera con Molly, di cui era innamorato. Sam però non può in nessun modo intervenire nella vicenda se non tramite Oda, a cui però Molly non vuole credere.

