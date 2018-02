GIANNI SPERTI VS GIORGIO MANETTI/ Uomini e Donne non è un programma per trovare amici

Secondo Gianni Sperti dietro la freddezza di Anna Tedesco verso i cavalieri ci sarebbe Giorgio Manetti. Lite al trono over di Uomini e Donne tra l'opinionista e il cavaliere.

28 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Giorgio Manetti

Che Gianni Sperti non provi grande simpatia per Giorgio Manetti e Anna Tedesco è un dato di fatto. Da tempo l’opinionista che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Le continue interruzioni delle loro conoscenze con dame e cavalieri, sembrano confermare le insinuazioni del ballerino. Nella puntata del trono over di Uomini e Donne, in onda questa pomeriggio, Gianni risolleverà la questione sulla vera natura del rapporto tra Giorgio e Anna: Uomini e Donne non è un programma per trovare amici ma per cercare l’anima gemella. Inoltre tornerà a criticare il cavaliere per il regalo fatto ad Anna in una delle precedenti puntate: secondo l’ex ballerino certi doni tra amici vanno fatti fuori dallo studio, a telecamere spente. Il pubblico ricorderà, infatti, che settimana scorsa il Gabbiano ha consegnato un regalo ad Anna per il suo compleanno, dopo aver appena riallacciato i rapporti con lei. Gianni ha criticato subito la cosa, mentre Giorgio si è difeso dicendo di aver fatto un regalo anche ai due opinionisti: “Ho fatto un regalo a Gianni e a Tina e non ho ricevuto nemmeno un ‘grazie’. Non so perché”.

Gianni Sperti contro Giorgio Manetti

Ma l’ex ballerino ha voluto rendere noto che Giorgio gli ha regalato il suo primo libro”Il Gabbiano e le principesse”: “Dovete capire che io non voglio regali da nessuno. E comunque Giorgio, a dirla tutta, mi hai donato il tuo libro e per me quello non è un regalo ma solo voglia di farsi pubblicità. Questo è quello che penso”, ha detto Sperti senza mezzi misure. Il cavaliere non ha nascosto di sentirsi offeso: “Sei maleducato, non brusco. Brusco è un’altra cosa. Quando si riceve un regalo si dice ‘Grazie’. Se avessi pensato che questa persona si arrabbiasse così per un regalo non l’avrei mai fatto”. L’opinionista ha quindi rincarato la dose: “A parte che non dovresti farlo e non voglio regali da nessuno qua dentro. Ma se mi fai un regalo, a me che mi dai il tuo libro non me ne frega niente. Sinceramente. Se lo voglio me lo vado a comprare”, e ga concluso rivelando di non aver gradito nemmeno il libro di Sossio Aruta.

