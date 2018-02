Gemma Galgani chiude con Giorgio Manetti/ Uomini e donne: arriva una doccia fredda...

Uomini e Donne: Gemma Galgani è ancora protagonista al trono over. La dama torinese chiude con Giorgio Manetti, ma riceve una doccia fredda da Tina Cipollari.

28 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Gemma Galgani

Oggi, mercoledì 28 febbraio, tornano su Canale 5 i protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni della registrazione sembra che ancora una volta Gemma Galgani dominerà la puntata con i suoi drammi sentimentali legati a Giorgio Manetti. Il cavaliere ha dichiarato più volte di non voler più ritornare sui suoi passi e soprattutto, di non essere innamorato della dama torinese. In un recente confronto con Gemma, Giorgio ha spiegato di averla amata ma che per lui la loro love story è un capitolo chiuso. Dopo la reazione al rifiuto di Giorgio, Gemma sembra pronta a chiudere per sempre anche in puntata con l’ex non prima di un altro acceso confronto. Giorgio continuerà a ribadire il suo pensiero sull’amore, sottolineando che forse è la torinese a non conoscere il significato di quella parola. Come ciliegina sulla torta, Gemma annuncia una nuova conoscenza. Sarà per questo che Tina Cipollari farà una vera e propria doccia alla dama rovesciandole addosso un bicchiere pieno d’acqua? La bionda opinionista è stufa dei siparietti della dama? Come avrà reagito Gemma alla doccia fredda?

Gemma e la neve

Nei giorni scorsi la neve è arrivata anche a Torino e Gemma Galgani ha voluto condividere con suoi fan un pensiero dedicato a chi non ha dove ripararsi in questi giorni di grande freddo: “La neve una volta portava gioia, un respiro di purezza, trasmetteva una sensazione piacevole che alleviava la stanchezza e portava benessere… Adesso penso anche a tutte le persone che avranno dei disagi rifletto e mi vengono in mente i "senza tetto " le vecchiette che non dovrebbero uscire da casa, perché i marciapiedi sono impraticabili, agli animali randagi che potrebbero non sopravvivere, insomma non possiamo più godere come da bimbi l’allegria che accompagnava la neve! Io spero che tutti possano superare questo momento per alcuni di grande disagio! L’indifferenza non mi appartiene e non posso lasciarla da parte per scivolare nel sonno dimenticando tutto quello che alcuni non potranno superare!” , ha scritto la dama su Facebook.

