I'M DYING UP HERE/ Anticipazioni del 28 febbraio 2018: la rivoluzione dei comici (finale di stagione)

I'm Dying Up Here, anticipazioni del 28 febbraio 2018, in prima Tv su Sky Atlantic. Cassie abbandona Goldie, ma perde il lavoro nello spettacolo televisivo.

I'm Dying Up Here, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

I'M DYING UP HERE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella prima serata di Sky Atlantic di oggi, mercoledì 28 febbraio 2018, andrà in onda l'ultimo episodio di I'm Dying Up Here, in prima Tv assoluta. Sarà il decimo, dal titolo originale "Creative Indifferences". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Bill (Andrew Santino) si sta dedicando all'autoerotismo quando viene informato che il padre si è suicidato. Cassie (Ari Graynor) cerca di risollevargli il morale in ogni modo, ma il comico ha fin troppi sensi di colpa da gestire. Intanto, Eddie (Michael Angarano) scopre dalla proprietaria del locale che la donna intende chiudere la parentesi degli show. Il ragazzo riesce tuttavia a contrattare qualche serata con la promessa di migliorare la qualità delle battute. Goldie (Melissa Leo) invece ha un forte contrasto con il produttore del network, che non accetta di sottostare alle sue idee per lo spettacolo in Tv. Nel frattempo, Nick (Jake Lacy) si presenta strafatto sul palco e la sua esibizione inizia a vacillare quando dirotta il discorso sulla recente rottura con la fidanzata. Più tardi, Ron (Clark Duke) chiede ad Adam (RJ Cyler) di aiutarlo a ripassare la parte per il provino che dovrà tenere il giorno seguente, ma finisce per fare degli scivoloni razzisti. Il comico gli chiede infatti di adottare la tipica parlata afroamericana, riuscendo solo ad irritare il collega. Eddie invece non riesce ad essere felice per il successo dell'amico ed a nascondere la propria invidia.

In seguito, Cassie ha un confronto aperto con Goldie, che cerca di farle capire che non può proseguire con lo show. La comica tuttavia è sicura che stia sbagliando e prosegue il suo percorso. Dopo l'insuccesso registrato al club, Nick si presenta dal suo vecchio sponsor, che cerca di convincerlo a ripulirsi. Nel frattempo, Goldie cerca di convincere Ralph (Erik Griffin) a fare da mentore ad Adam, ma il comico è furioso perché da troppo tempo non vede alcun risultato a suo vantaggio. Diverso tempo dopo, Ron rivela ad Eddie di aver ottenuto il lavoro grazie a lui e di essergli riconoscente per le decisioni difficili che prende sempre per entrambi. Nick intanto sparisce e decide di non presentarsi al lavoro, mandando nel panico Goldie. Ralph prende il suo posto sul palco e riesce ad ottenere finalmente il consenso che si merita. In quel momento, Nick, Bill e Cassie si trovano sul ciglio di un burrone ad ascoltare musica e fumare marijuana. Sconfitto dal dolore, Bill sembrerà inoltre sul punto di volersi buttare di sotto, ma Cassie riuscirà a fermarlo. Intanto, Eddie capisce che deve accettare il lavoro che il produttore radiofonico incontrato in precedenza gli ha offerto in seguito alla scazzottata. Il socio di Goldie invece le richiede una riunione in tutta fretta, solo per poi rivelarle di averla voluta lasciare a piedi. Sarà infatti lui a gestire l'accordo con il network e lei è fuori dai giochi.

ANTICIPAZIONI DEL 28 FEBBRAIO 2018, EPISODIO 10 "CREATIVE INDIFFERENCES"

Siamo arrivati al finale di stagione e vedrà un ultimo scontro fra Goldie e Teddy. I comici hanno ormai deciso da cha parte stare ed alcuni di loro hanno scelto di proseguire il loro percorso con la produttrice. Goldie tuttavia deve risolvere al più presto le cose e così contatta un suo amico del Tonight Show ed ottiene che Bill possa esibirsi al Carson. Il comico tuttavia è ancora nel pieno delle emozioni, per via delle conseguenze del suicidio del padre. Intanto, Eddie prosegue il suo lavoro alla radio, ma non riesce ad andare d'accordo con Kenny e decide di troncare. Soprattutto quando Ron finisce per fare uno scherzo che il conduttore digerisce molto male. Dopo aver rifiutato di seguire Goldie, Cassie viene licenziata dallo show e realizza che la produttrice ha sempre avuto ragione. Nick invece si ritrova a dover compiacere il suo nuovo agente e partecipare ad alcuni incontri diurni, ma si rende conto che è tutto inutile e decide di mollare il colpo.

