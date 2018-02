IDENTITA' VIOLATE/ Su Rete 4 il film con Angelina Jolie ed Ethan Hawke (oggi, 28 febbraio 2018)

Identità violate, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 28 febbraio 2018. Nel cast: Angelina Jolie, Ethan Hawke e Kiefer Sutherland, alla regia D. J. Caruso. Il dettaglio della trama.

28 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film thriller in seconda serata su Rete 4

NEL CAST ANGELINA JOLIE

Identità violate, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 28 febbraio 2018 alle ore 23.50. Una pellicola di genere thriller che vede nel suo cast di attori principale la bellissima Angelina Jolie affiancata da Ethan Hawke, Kiefer Sutherland, Gena Rowlands e Olivier Martinez. La pellicola è stata diretta nel 2004 da D. J. Caruso, regista americano che ha curato la regia di Eagle Eye, Disturbia, Sono il Numero Quattro e xXx - Il ritorno di Xander Cage. Totalmente ispirato alla storia narrata del racconto di Micheal Pye, tra i produttori di Identità violate spicca il nome di Mark Canton, noto produttore hollywoodiano che ha contribuito al successo di grandi pellicole cinematografiche come Escape Plan - Fuga dall'inferno, Fame - Saranno famosi, A Perfect Getaway - Una perfetta via di fuga, Angel Eyes - Occhi d'angelo, La vendetta di Carter e Jack Frost. Le musiche del film sono state invece affidate a Philip Glass, famoso musicista americano che recentemente ha curato la colonna sonora del film Fantastic 4 - I Fantastici Quattro. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IDENTITÀ VIOLATE, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Una serie di inquietanti omicidi sta terrorizzando Montreal. La città canadese è infatti in balia di un killer seriale che dopo aver eliminato le sue vittime ruba le loro vite, appropriandosi delle identità dei malcapitati. Gli inquirenti non riescono a risolvere il caso e le indagini sono ormai arenate in un vicolo cieco. Il dipartimento di polizia di Montreal decide così di rivolgersi all'agente Illeana Scott, membro del FBI e particolarmente abile nella risoluzione di casi con protagonisti assassini seriali. La permanenza dell'agente Scott nella città canadese sarà più arduo del previsto, con gran parte dei suoi colleghi decisamente contrari alla sua presenza. Inoltre Illeana finirà per innamorarsi di James Costa, un individuo ambiguo e dal passato poco chiaro.

