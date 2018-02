IL PRIMO CAVALIERE/ Su Canale Nove il film con Sean Connery (oggi, 28 febbraio 2018)

28 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film Il primo cavaliere va in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 28 febbraio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola di genere fantastica che è stata realizzata nel 1996, diretta da Jerry Zucker (Ghost - Fantasma, L'aereo più pazzo del mondo, Una pallottola spuntata) e interpretata da Sean Connery (The untouchables - Gli intoccabili, Caccia a Ottobre Rosso, Indiana Jones e l'ultima crociata), Richard Gere (Pretty woman, Ufficiale e gentiluomo, American gigolò) e Julia Ormond (Vento di passioni, Sabrina, Il curioso caso di Benjamin Button). Il film si ispira alle notissime leggende su Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda, già più volte presentate al cinema in numerose varianti. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL PRIMO CAVALIERE, LA TRAMA DEL FILM

Ginevra (Julia Ormond), regina del piccolo paese di Leonesse, sta per andare in sposa a Re Artù (Sean Connery). Quest'ultimo è un vecchio amico di suo padre, ma è anche in grado di garantire al suo piccolo regno protezione dalle scorrerie di Sir Malagant (Ben Cross), un ex cavaliere della tavola rotonda convertito al banditismo. Questi vorrebbe sposare Ginevra e non vuole arrendersi all'idea di cederla ad Artù. Mentre Ginevra sta andando a Camelot per il matrimonio le guardie di Malagant riescono ad intercettare la sua carrozza e farla prigioniera. In aiuto della regina arriva però Lancillotto (Richard Gere), un cavaliere errante, che riesce a salvarla. Lancillotto la conduce quindi a Camelot. Durante il viaggio però, i due si innamorano, anche se Ginevra resiste al sentimento perchè crede che sposare Artù sia ormai suo dovere. Giunti a Camelot i due si separano, Ginevra deve prepararsi al matrimonio e Lancillotto decide di partecipare ai tornei organizzati in suo onore. In palio c'è un bacio della nuova regina di Camelot. Lancillotto vince, ma per non mettere in difficoltà la principessa si accontenta di un baciamano. Impressionato dalla sua abilità in combattimento, Artù offre a Lancillotto di diventare un cavaliere della tavola rotonda. Malagant riesce però a rapire nuovamente Ginevra e Lancillotto parte ancora una volta al salvataggio.

