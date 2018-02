IL SEGRETO/ Il bambino di Marcela morirà? (Anticipazioni 28 febbraio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 28 febbraio: Marcela viene ritrovata ma sia lei che il bambino corrono un grave pericolo. Matias si sente in colpa per le loro condizioni.

28 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Una nuova avvincente puntata de Il Segreto va in onda oggi su Canale 5 a partire dalle ore 16:30 circa. In essa si tornerà a parlare dello stato di salute di Marcela, finalmente ritrovata nel bosco dopo ore di ricerche. La moglie di Matias era bloccata da un albero che non le permetteva di fare ritorno a casa ma purtroppo la sua situazione desterà grande preoccupazione. Il dottor Zabaleta, interrogato immediatamente dai Castaneda, non sarà affatto ottimista sullo stato della mamma e del nascituro: dalle prime verifiche, infatti, sarà costretto a constatare che la vita di entrambi sarà appesa ad un filo e che soprattutto il feto difficilmente avrà delle speranze di sopravvivenza. Sarà un duro colpo per Matias che non potrà fare a meno di sentirsi in colpa per quanto accaduto: come ha potuto compromettere fino a questo punto la vita della moglie e del figlio in arrivo? Per lui arriverà quindi il momento di prendere una decisione definitiva sul suo futuro...

Il Segreto: Donna Francisca mette alle strette Nazaria

La scoperta dello strano comportamento di Nazaria non piacera affatto a Donna Francisca. Nella puntata de Il Segreto di questo pomeriggio vedremo infatti la matrona affrontare senza mezzi termini la cugina, rimproverandola il grave errore commesso all'emporio. Come ha potuto acquistare uno scialle senza pagarlo, facendo in modo che Dolores diffonda la voce in tutto il paese? La Montenegro chiederà alla moglie di Mauricio di rimediare quanto prima ai suoi errori e di porgere le sue scuse persino a Fe, con la quale si è confrontata duramente in varie circostanze. Ma insieme alle sorti della moglie del capomastro, Francisca avrà un altro pensiero in mente ovvero le sorti dei suoi Saul e Prudencio. I due ragazzi hanno conquistato il suo cuore fin dal primo istante, facendole provare un sentimento materno che non ricordava. Sarà questo l'inizio di un nuovo rapporto? La Montenegro accoglierà in famiglia i due ragazzi come dei veri figli?

