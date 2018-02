Isola dei Famosi 2018, nomination/ Pagelle: cannagate e Francesca Cipriani show! (Sesta puntata)

La sesta puntata dell'Isola dei Famosi 2018 termina con le nomination di Elena, Bianca e Alessia. Giucas Casella costretto al ritro. Chi saranno i due concorrenti ripescati?

28 febbraio 2018 Redazione

Isola dei Famosi 2018

ELIMINATI, NOMINATION E SINTESI: ECCO COS'È SUCCESSO

La sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2018 è stata davvero scoppiettante. Andiamo con ordine. Alessia Marcuzzi, in forma come al solito, conferma subito i rumors degli ultimi giorni: il reality show avrà una puntata in più. Tutto come previsto. Molto meno lo era l'abbandono di Giucas Casella. La notizia ce la fornisce direttamente Mara Venier. Dopo la presentazione di rito della conduttrice, Mara si dice dispiaciuta per la rinuncia del famoso "mago" rivelando però qualcosa che non andava detto. Imbarazzo generale. La Marcuzzi prova a metterla sul ridere mentre Bossari si diverte come non mai e la Venier si mette le mani nei capelli. Non è la prima volta come ricorda l'account twitter ufficiale dell'Isola.

Passiamo ai naufraghi. Dopo i rituali saluti, ecco il canna-gate. Assieme ai naufraghi di Cayo Chochinos spunta in collegamento Andrea Marchi, capo progetto Magnolia per questa edizione del reality-survivor più famoso della televisione italiana. Il caso monta, eccome. La Venier si dice stufa di questa storia, preoccupata della perdita di credibilità del programma. La Henger, tanto per cambiare, punta il dito contro l'ex boyfriend di Cecilia Rodriguez. Arrivati a questo punto Alessia Marcuzzi si lancia in un monologo in cui chiarisce che prima di fare supposizioni occorrono prove, anche perchè l'utilizzo di Marijuana in Honduras è punito con la detenzione in galera. Inoltre, Eva Henger e Francesco Monte con molte probabilità si rivedranno in tribunale: "ma io prima di accusare un ragazzo di fumare droga, rischiando che possa farsi 17 anni di carcere ci penserei un attimo…non vedo il motivo per cui questa cosa così delicata non si debba discutere nelle sedi opportune invece che nelle varie trasmissioni televisive". Insomma, non sembra propria essere riuscita la mossa-trasparenza lanciata dalla produzione. Intanto va in scena “Eva Henger vs the world”. L'ex porno-star deve fare i conti non solo con il racconto cronologico di Andrea Marchi ma anche con gli altri concorrenti tra cui Amauriys e Jonathan, palesemente indispettiti dall'atteggiamento dell'italo-ungherese. Daniele Bossari in versione vox populi: "Voi non sapete quanta gente mi ferma per strada e mi dice che non ne può più di ascoltare ogni giorno il dibattito sul canna-gate". Il capo progetto infine precisa che c'è gente che lavora a questo reality anche fino a 12 ore al giorno: "ci si alza alle 5 del mattino per andare a letto alle due di notte. Il sacrificio di tanta gente non si butta alle ortiche per una ripicca". Se ve lo state chiedendo la risposta è sì: Andrea Marchi è visibilmente commosso. Si volta pagina, la Marcuzzi sorride facendo intuire che non vedeva l'ora di archiviare (momentaneamente?) la vicenda. Ecco dunque con il video riassuntivo della settimana appena trascorsa: nuove amicizie nascono e tra alcuni una certa sintonia inizia a emergere. Spazio anche ai contrasti: Nino subisce le accuse di diverse donne, tra cui la Cipriani e la Perrotta, per certi atteggiamenti prepotenti. Tuttavia la sua esperienza gli permette di sdrammatizzare la situazione. Buona mossa, anche se estemporanea. Un minuto di pubblicità e Alessia Marcuzzi chiude ufficialmente il televoto. Ancora pubblicità e si torna in studio.

Il primo concorrente salvato dal pubblico è Nino. Riecco intanto Francesco Monte. Il tarantino manda un breve saluto affettuoso e rassicurante a Paola Di Benedetto: "spero che esci così da poterti rivedere il prima possibile". Dopo il momento romantico ecco Daniele Bossari con una provocazione mal riuscita: "ma questa relazione è fatta d'amore o è tutto fumo e niente arrosto?" Imbarazzo generale mentre il vincitore del Gf Vip non smette più di ridere. Pubblicità e di nuovo in studio per l'annuncio: è propria Paola l'eliminata di questa sera. Franco Terlizzi, per il momento, è salvo. Dopo i saluti di rito Paola lascia la Playa Uva. In studio intanto Alessia Marcuzzi lancia una serie di highlights sulla situazione sentimentale di Nino. L'ex Gaspare di Gaspare e Zuzzurro ha annunciato ai naufraghi di volersi sposare con la sua innamorata, Alessandra. Tornati in studio la Marcuzzi coinvolge il pubblico in uno scherzo organizzato con un'attrice, che prova a rompere il momento magico fingendosi una ex di Nino, per altro con un figlio. Lo scherzo a Nino Formicola, in arte Gaspare, però fallisce miseramente. Dopo aver ascoltato Sonia, la fantomatica ex con figlio, il comico scoppia a ridere dicendo: "io sicuramente non sono padre e tu e Alessia siete sicuramente delle pessime attrici". Interviene la Gialappa's Band per punzecchiare ulteriormente Nino. Ci siamo. E' il momento delle dichiarazioni. Alessandra ascolta commossa le parole del suo fidanzato e prende il microfono: "Ovviamente non ti rispondo qui davanti a tutti, ma sappi che siamo tutti fieri di te, continua così!". Daniele Bossari non sembra aver preso benissimo queste parole, ricordando forse il sì pronunciato da Filippa Lagerback qualche mese fa proprio in diretta su Canale 5.

Riecco intanto Giucas Casella, in entrata trionfale alla Palapa. Stefano De Martino dà l'annuncio: il "mago" è pronto a un numero d'ipnosi e qualora questo riuscisse tutti i naufraghi avranno diritto a un bel piatto di pasta asciutta. Il numero ipnotico d'alta scuola riesce anche se con qualche attimo di apprensione. Il "mago" riesce a far andare in catalessi Francesca Cipriani e dopo averla fatta sdraiare su due casse di legno, aiutato da altri due naufraghi, si è innalzato su di lei, in posizione rigidissima. Dopo di ciò Giucas Casella ha provato a risvegliare la formosa showgirl ma non è stato così facile. Dopo qualche secondo di paura generale la Cipriani ha riaperto gli occhi e si è tuffata tra le braccia del suo eroe. Dopo questo simpatico stacchetto Giucas Casella ha comunicato che deve abbandonare il gioco per problemi di salute.

Si torna in studio. Alessia Marcuzzi comunica che i concorrenti eliminati (non gli squalificati) saranno sottoposti a un televoto flash con possibilità di rientro in gioco. Paola Di Benedetto e Filippo Nardi, in collegamento dalla cosiddetta Isola che non c'è, accettano entusiasti la possibilità. Stessa scelta da parte di Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti mentre Eva Henger comunica la volontà di non voler tornare sull'Isola: il motivo è la coerenza e la mancanza di entusiasmo. Si passa alla prova settimanale. Francesca Cipriani ancora protagonista.

Durante la prova, che prevede una sorta di resistenza appesi su una fune in mezzo al mare, la showgirl proprio non ce l'ha fatta: troppa paura per riuscire almeno a provarci ed è dunque lei la "peggiore" della settimana. Si torna in studio dopo la pubblicità ed è subito tensione. Craig Warwick dopo aver lanciato delle pesanti accuse contro Franco Terlizzi (si parla di omofobia) non ha potuto confermare le accuse in studio perchè si è sentito male. Il figlio di Franco non ci crede e non perde occasione per chiamare bugiardo l'italo-inglese. Di nuovo in Honduras per la prova che indicherà il "migliore della settimana": la spunta Marco su Jonathan e Rosa. Il figlio dell'ex calciatore Riccardo Ferri sceglie di portare con sè sull'Isla Bonita l'ex GF Jonathan. Aperto intanto ufficialmente il televoto per eleggere i due concorrenti che rientreranno in gioco. Momento nomination. Marco Ferri, il meor, è immune mentre la Cipriani, peor, sceglie i quattro naufraghi che dovranno fare oltre lei la nomination palese: Nino, Franco, Bianca e Alessia. Via alle nomination. Simone Barbato sceglie Franco: la motivazione è che è spigoloso e ha delle uscite poco felici. Rosa Perrotta invece dà il suo voto a Bianca Atzei. Inquadrato intanto il ragazzo di Rosa, che si commuove vedendo la fidanzata. Anche Elena nomina l'ex fidanzata di Max Biaggi, parlando di una sorta di setta capitanata da Bianca che cerca costantemente di mettere zizzania nel gruppo. Tocca ad Amaurys che indica il nome di Simone, troppo permaloso a suo dire. Riprende la parola Micheal, il figlio di Franco, che si scusa per le parole di sospetto gettato sul malore subito da Craig. Momento di nomination anche per Jonathan. L'italo-israeliano fa il nome di Francesca Cipriani. E' il turno di Bianca che deve dire il suo nome davanti a tutti: Elena, con accuse di falsità in allegato. La reazione di Elena non tarda ad arrivare: "se una persona scappa e non si difende perchè lo fa?" Bianca risponde: "io vado avanti per la mia strada." Pure Franco nomina Elena, per aver messo zizzania in settimana. Pure Nino, sempre in nomination palese, sceglie la modella. E qui scoppia il putiferio. La Morali accusa di falsità tutti e tre. Arriva anche la quarta consecutiva: è Alessia Mancini. Le accuse della romana sono al vetriolo: non solo falsità ma anche la manipolazione nei confronti di Simone. Elena è sull'orlo del pianto ma resiste. Andiamo avanti. Francesca nomina Bianca. La Cipriani è anche la peggiore della settimana: la punizione è restare legata a colei che ha nominato per una settimana. Discussione infinita intanto tra Elena e Bianca che si urlano praticamente in faccia. Infine tocca a Marco Ferri (il meor) che fa il nome di Alessia Mancini: è lei la terza nominata della settimana. Tre donne in nomination: Elena, Bianca e Alessia.

PAGELLE DELLA SERATA

ALESSIA MARCUZZI 9 Ormai è la padrona di casa. Fa scuola su come si dovrebbe condurre un programma dettando abilmente il ritmo. Prova a mettere una pietra tombale sul canna-gate. Vedremo se sarà così, intanto grazie.

DANIELE BOSSARI 9 Le accuse dei giorni scorsi di Eva Henger evidentemente non lo toccano. Nel momento in cui probabilmente gli suggeriscono di essere malizioso nei confronti della love story tra Paola e Francesco scoppia a ridere. Vox populi.

MARA VENIER 4 Parte con il piede sbagliato “spoilerando” in diretta l’abbandono di Giucas Casella. Prova a rimediare cercando conforto in Daniele Bossari ma resta sempre indietro. A un certo punto frena e limita i danni.

STEFANO DE MARTINO 9 Perfettamente a suo agio nel ruolo di arbitro tra le dispute scoppiate a fine puntata. Mantiene auto-ironia e semplicità.

ROSA 8 Mentre le sue compagne di avventura si urlano in faccia per chissà quale motivo resta in disparte con chissà quali giudizi. Mostra forza e tenacia nella prova settimanale.

ELENA 8 Tira fuori tutto il carattere che c’è in lei per difendere la posizione. Sente puzza di attacco nei suoi confronti e si ribella denunciando preventivamente l’agguato. Sia nel duello con Bianca che con Alessia ne esce alla grande. Guerriera.

SIMONE 5 Rallenta parecchio il gioco provando a dire la sua in maniera tanto lenta, quanto impacciata. Rimedia difendendo giustamente Elena.

GASPARE 8 Vince il televoto, sgama anzitempo il brutale scherzo e duella mica male con Elena. Stile scanzonato ma genuino.

JONATHAN 7 Non è al centro dell’attenzione ma spicca per simpatia. Opportuno e convincente la spiegazione prima della nomination.

MARCO 5 Vince la prova settimanale ma continua ad apparire troppo vanitoso e televisivamente parlando potrebbe essere un grande errore.

FRANCO 6 Tira una brutta aria dopo le accuse di Graig. Preferisce mantenere un profilo basso e lasciar passare la tempesta. Decisione saggia.

ALESSIA 4 Nel nominare Elena pare quasi si voglia innalzare al ruolo di maestra, utilizzando giudizi personali che poteva risparmiarsi. Mostra di non avere esperienza.

BIANCA 4 Prima prova a mantenere la calma poi la perde. Il suo nemico quest’oggi è Elena ma dopo le accuse non riesce a reggere il confronto. Poca coerenza.

FRANCESCA 9 Se Malgioglio era la star del GF Vip, lei lo è dell’Isola dei Famosi. Al di là dei paragoni, anche questa serata mostra di essere un personaggio imprevedibile e simpatico.

PAOLA DI B. 6 Non ce ne vogliano i fans ma la storia d’amore con Francesco Monte non convince il grande pubblico. Riguardo al resto prende con leggerezza l’esclusione e con acceso stupore la possibilità di rientro in gioco.

AMAURYS 6 Non si fa notare granchè. Attacca Eva per i suoi atteggiamenti nei confronti di Monte e di tutto il gruppo: giusto.

COMMENTO DELLA SESTA PUNTATA

Puntata ricca di colpi di scena, anche se l’inizio non è stato promettente. La “missione trasparenza” lanciata dalla produzione per rispondere ai commenti al vetriolo che durante la settimana hanno animato i social non ha convinto. Andrea Marchi è stato pacato, sereno e preciso nello spiegare le sue scelte, mostrando anche un apprezzabile (seppur intempestivo) senso di squadra. Tuttavia ci deve esser stata scarsa coordinazione nel pre-puntata, visto che sia Mara Venier che Alessia Marcuzzi in più circostanze sembravano voler spingere la barca verso un’altra direzione. E’ Francesca Cipriani la stella di questo programma. L’autoironia e l’esser personaggio goffo e maggiorato in Italia funzionano. Non pensiamo che la formosa bionda sia consapevole di quello che fa e questo è un ulteriore punto a suo vantaggio. Nel finale scoppia invece la lite che tutti aspettavano. Elena contro Bianca. In questo affascinante duello tutto al femminile a mostrare maggior senso di orientamento è certamente la Morali. Bianca Atzei dà invece l’impressione di essere troppo intellettuale. Interviene nel duello anche Alessia Mancini: errore grave. Appare troppo snob e chissà che questo non la penalizzi nel confronto proprio con Elena e Bianca al televoto. Da sottolineare infine l’ottima prova di Gaspare (Nino Formicola). Dopo aver scampato la nomination mostra di avere un’elevata affinità sia con il pubblico in studio che con gli opinionisti. Meno con i naufraghi, ma questa è tutta un’altra storia.

