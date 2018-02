Ivana Mrazova, scherzo de Le Iene/ Video, infuriata con Luca Onestini: “Questa volta l'ha fatta grossa...”

Ivana Mrazova, scherzo de Le Iene: video. Infuriata con Luca Onestini: “Questa volta l'ha fatta grossa...”. Cosa ha combinato il fidanzato? Le ultime notizie sulla coppia nata dopo il GF Vip

28 febbraio 2018 - agg. 28 febbraio 2018, 20.12 Silvana Palazzo

Ivana Mrazova e Luca Onestini, scherzo a Le Iene

Ivana Mrazova è la nuova “vittima” de Le Iene. L'ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, ora impegnata con '90 Special, ha subìto uno scherzo da parte del programma di Italia 1. Ad annunciarlo è stato il suo agente, Simone Riva, il quale su Instagram ha pubblicato una foto che anticipa quanto vedremo nella puntata di oggi, mercoledì 28 febbraio 2018. «Ma che avrà visto? Stasera a Le Iene lo scherzo alla nostra Ivanina. Sappiate che è tutta colpa mia», ha scritto l'agente della modella, taggando anche Luca Onestini e il regista Giorgio Squarcia. Svelato anche un particolare: lo scherzo sarebbe stato organizzato proprio dal fidanzato, Luca Onestini. La “complice” dello scherzo ha infatti scritto sempre su Instagram: «Stasera non perdetevi #leiene Ci sarò anch'io nello scherzetto di @lucaonestini_11». Sulla foto pubblicata (clicca qui per aprirla) compare poi un altro messaggio: «Questa volta Luca Onestini l'ha fatta grossa».

IVANA MRAZOVA E LUCA ONESTINI: DAL GF VIP 2 ALLA CONVIVENZA

Questo è un periodo fortunato per Ivana Mrazova, che dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip è stata scelta per '90 Special. Lo stesso si può dire per il fidanzato Luca Onestini, che ha scritto un libro con Raffaello Tonon per Mondadori, “Gli Oneston”. I due attualmente convivono, ma non parlano per ora di matrimonio. L'ex tronista di Uomini e Donne in un'intervista al settimanale Chi ha confermato di non avere progetti matrimoniali, ma se si concretizzeranno Tonon sarà sicuramente il testimone di nozze. Del resto la coppia ha già avuto la benedizione di Raffaello: «Non è solo la bella che non balla, ma è una donna pulita, sensibile e onesta per Onestini (sorride, ndr). Per questo sono molto felice per Luca. Io voglio che sia contento e so che oggi si sente sereno grazie a lei». E lo dimostra lo scherzo che ha organizzato con l'aiuto de Le Iene.

© Riproduzione Riservata.