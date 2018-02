JUSTINE MATTERA/ "Paolo Limiti? L'ultimo anno, non l'ho visto, non voleva farsi vedere debole e provato"

Justine Mattera, Paolo Limiti: l'attrice e showgirl, ex moglie del popolare conduttore scomparso nel giugno 2017, è stata intervistata dal settimanale Diva e Donna.

28 febbraio 2018 Fabio Morasca

Justine Mattera e le dichiarazioni su Paolo Limiti (Instagram)

Justine Mattera, attualmente impegnata sul set della seconda stagione de I bastardi di Pizzofalcone, serie tv in onda su Rai 1, ha rilasciato un'intervista al settimanale Diva e Donna. La showgirl e attrice di origini statunitensi, lanciata da Paolo Limiti, suo ex marito, come sosia di Marilyn Monroe, attualmente, è sposata dal 2009 con l'imprenditore Fabrizio Cassata da cui ha avuto i suoi due figli, Vincent, nato nel 2007, e Vivienne Rose, venuta al mondo due anni dopo. Justine Mattera ha esordito, parlando della sua strepitosa forma fisica e delle foto sexy che è solita condividere sui social network. La showgirl e attrice, che vive e lavora in Italia dal 1994, ha dichiarato che la scelta di condividere questo tipo di foto non ha nulla a che fare con l'esibizionismo: "Lavoro tanto con i social. Mi serve per ricordare al mondo che esisto ancora, che faccio un sacco di cose prima neanche immaginabili. Grazie a queste immagini, ho creato un network di lavoro e un messaggio forte: sono un buon esempio di come alla mia età si possa tenere una pelle giovane senza interventi".

JUSTINE MATTERA: "ALESSANDRO GASSMANN? BELLISSIMO UOMO"

Justine Mattera ha 46 anni ma non apprezza il fatto che la gente si meravigli della sua bellezza, sottolineando la sua età. Oltre ai suoi impegni come attrice, quindi, la Mattera si è inventata una nuova attività professionale: la showgirl, infatti, collabora con aziede che producono creme per il viso e praticamente è pagata per fare sport visto che ci sono aziende che supportano la sua attività di triatleta. Questa è stata la sua dichiarazioni riguardante l'attività sportiva: "Ho iniziato quasi per gioco e ora sono quasi a livelli professionistici". Justine Mattera, con le dichiarazioni successive, si è soffermata su Alessandro Gassmann, dichiarando di averlo già conosciuto ai tempi in cui era sposata con il conduttore Paolo Limiti. Justine Mattera lo ha ricoperto di complimenti, definendolo bellissimo, simpaticissimo, bravo e più bello di suo padre Vittorio. Tra tante attività, però, l'attrice statunitense di origini italiane ci ha tenuto a sottolineare che la priorità, nella sua vita, restano i figli Vincent e Vivienne Rose.

JUSTINE MATTERA E LE DICHIARAZIONI SU PAOLO LIMITI

Di seguito, trovate le dichiarazioni riguardanti i figli avuti da Fabrizio Cassata: "Amo stare con loro. Li trovo così interessanti. Sono bravissimi a cantare, sono entrambi bilingue. Fanno molto sport come la madre. Terzo figlio? Ho avuto i miei due figli tardi e sono stati due parti complicati. Con Vivienne, abbiamo rischiato entrambe di morire". Parlando di suo marito, Justine Mattera lo definisce l'uomo della sua vita: "Direi che ci so fare come moglie. Lui è un uomo difficile, pieno di ansie, l'opposto di me ma non c'è un altro paragonabile a lui". Fabrizio Cassata è contrario ai reality, anche per questo motivo, presumibilmente, Justine Mattera ha rinunciato a partecipare a L'Isola dei Famosi. In passato, la Mattera partecipò a La Fattoria dove si rese protagonista di uno scontro molto acceso con Randi Ingerman. Justine Mattera, inevitabilmente, ha parlato anche della morte di Paolo Limiti: "Ci sentivamo spesso, l'ultimo anno, non me l'hanno fatto vedere. Non voleva farsi vedere debole e provato. Sono andata al suo funerale ma ho scelto di non farmi riprendere".

