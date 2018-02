LA VITA IN DIRETTA/ Francesca Fialdini criticata sul web: “una maestrina che bacchetta tutti”

Anche oggi, mercoledì 28 febbraio, alle 15.50 su Rai 1 va in onda una nuova puntata de La vita in diretta, condotta da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Critiche per la conduttrice.

28 febbraio 2018

Oggi, mercoledì 28 febbraio, alle 15.50 su Rai 1 va in onda una nuova puntata di “La vita in diretta”, condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. La puntata di ieri ha intrattenuto1.783.000 spettatori con il 13% di share nella prima parte e nella seconda 2.245.000 telespettatori con il 15% di share. La conduttrice Francesca Fialdini è stata molto criticata per un intervento durante la diretta pomeridiana. Durante il collegamento con l’inviato Alessandro Pirozzi, dalla stazione Termini di Roma, la Fialdini ha malamente interrotto il collega: “Perché sei un pochino acida Francesca? Quel povero inviato lo hai massacrato”, “Certo che la Fialdini è simpatica come la sabbia nel costume ha sempre quell'aria da maestrina che bacchetta tutti…”, “Imbarazzante vedere come la fialdini ha trattato l'inviato” e “Acida la Franci. I colleghi la amano alla follia”, hanno commentato alcuni utenti su Twitter.

Nel successivo collegamento in cui Alessandro Pirozzi ha intervistato il capo ufficio stampa del Gruppo FS, Francesca Fialdini si è rivolta in malo modo al collega titubante sul da farsi: “Vuoi fare dell’altro Alessandro? Certo che iniziamo subito…”, ha detto visibilmente scocciata. La conduttrice ha poi “aggredito” l’intervistato: “Sta succedendo l'impensabile a #LaVitaInDiretta: Francesca Fialdini si sta inca**ando in collegamento con i responsabili di Trenitalia”, ha commentato un utente su Twitter che ha visto in diretta il programma di Rai 1. E ancora: “Antonio Ricci pronto con i fuorionda di Francesca Fialdini? Fialdini peggio della Panicucci? #lavitaindiretta”.

