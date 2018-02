LUCA ONESTINI E RAFFAELLO TONON/ Gli Oneston si mettono a "nudo" per i loro fan: ecco di cosa si tratta!

Luca Onestini e Raffaello Tonon, libro: i due ex concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello Vip, reality show di Canale 5, sono gli autori de Gli Oneston.

28 febbraio 2018 Fabio Morasca

Luca Onestini e Raffaello Tonon, Gli Oneston (Web)

Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne, e Raffaello Tonon sono due ex concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello Vip, il reality show andato in onda sulle reti Mediaset lo scorso autunno. Tra Onestini e Tonon, è scoppiata una grande amicizia che sta continuando anche nella "vita reale". Al settimanale Chi, l'ex tronista 25enne e l'opinionista 38enne hanno parlato del loro progetto in comune, un libro con il quale i due ex gieffini hanno deciso di raccontare la loro amicizia e non solo. Il libro avrà come titolo il soprannome che Luca Onestini e Raffaello Tonon hanno ricevuto dai fans ossia Gli Oneston. Queste sono state le dichiarazioni riguardanti il libro rilasciate dall'opinionista lanciato da Maurizio Costanzo: "Ci raccontiamo ma non lo faremo in modo banale. Sarà tutto frizzante e giocoso, tra gag sulla nostra quotidianità trasformata in fumetti e scambi di ruolo". Luca Onestini, invece, ha risposto così: "I nostri fan potranno interagire e partecipare al libro. Faremo un contest in cui chiederemo delle caricature sui nostri personaggi".

LUCA E RAFFAELLO E LA LORO AMICIZIA

Luca Onestini e Raffaello Tonon, quindi, si sono soffermati sulla loro amicizia che, come già anticipato, ha avuto un seguito anche una volta terminata la loro esperienza televisiva. Raffaello Tonon ha speso parole molto impegnative nei riguardi di Luca definendolo addirittura una "persona fondamentale" nella sua vita. Tonon ha ringraziato l'ex tronista per la sua presenza nei momenti difficili vissuti subito dopo la fine del GF Vip. Da quando hanno lasciato la casa più spiata d'Italia, Raffaello e Luca non hanno trascorso un giorno senza vedersi o sentirsi. Luca Onestini, invece, ha dichiarato di aver trovato, con Raffaello Tonon, un modo naturale di interagire che passa dal cazzeggio alla presenza reciproca nei vari momenti di difficoltà. Raffaello Tonon, infine, ha dato la propria "benedizione" alla storia d'amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, nata poco dopo la fine del reality show: "Ivana non è la bella che non balla ma è una donna pulita, sensibile e onesta. Ed è per questo che sono molto felice per Luca".

© Riproduzione Riservata.