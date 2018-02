Le Iene Show/ Anticipazioni e servizi 28 febbraio: inchiesta sull'aborto in Islanda con Nicole Orlando

Le Iene Show tornano in onda oggi, mercoledì 28 febbraio, su Italia 1. Conducono Ilary Blasi e Teo Mammuccari. Le anticipazioni sui servizi del nuovo appuntamento.

Le Iene Show - Ilary Blasi e Teo Mammuccari

Le Iene Show tornano in onda oggi, mercoledì 28 febbraio, alle 21.20 su Italia 1, con una puntata ricca di servizi interessanti. Al timone della puntata ci saranno Ilary Blasi e Teo Mammuccari affiancati dalla Gialappa’s Band che commenteranno ironicamente i vari servizi della serata. Di cosa si occuperanno questa sera le Iene? Le Iene hanno regalato alla Waterpolo Ability Lombardia la maglia del Manchester United autografata da Josè Mourinho. I campioni disabili di pallanuoto hanno deciso di mettere all’asta la maglia per avere i soldi necessari per poter organizzare la prima amichevole all’estero. Per poter partecipare all’asta, cliccate qui. Nel corso della serata, inoltre, ci si occuperà del caso di una scuola polacca, rimbalzato in tutto il mondo. La direttrice di una scuola di Varsavia ha deciso di cambiare il nome della scuola Giuseppe Garibaldi perché l’eroe del Risorgimento sarebbe “avventuriero non estraneo alla pirateria e all’antisemitismo”. Le Iene, dopo aver tentato di contattare la direttrice della scuola, sono riusciti a parlare con il sindaco del quartiere in cui si trova l’istituto scolastico che, al programma di Italia 1, ha dichiarato: “Ho parlato con la direttrice, era molto dispiaciuta e ha capito di aver commesso un errore dicendo quelle stupide parole. Ero molto sorpreso quando ho sentito quelle parole. Garibaldi è un grande eroe storico non solo per l’Italia, ma anche per noi. Nel 1963 è stato scelto come patrono della scuola proprio per celebrare il suo intervento in Polonia. Cento anni prima inviò il luogotenente Francesco Nullo per sostenere l’insurrezione polacca contro i russi” – ha dichiarato il sindaco che ha poi concluso - “Garibaldi è un simbolo di indipendenza per noi”.

L’INCHIESTA SUGLI SCREENING PRENATALI

Tra i servizi del nuovo appuntamento con Le Iene show ci sarà quello dedicato all’inchiesta sugli screening prenatali a cui si sottopongono sempre più donne in stato interessante per verificare la presenza di anomalie cromosomiche. Tali analisi permettono di capire se il feto sia affetto o meno da sindrome di Down. In Islanda, la totalità delle donne che scopre di aspettare un bambino con anomalie cromosomiche decide d’interrompere la gravidanza. Secondo i dati forniti dal Landspitali University Hospital della capitale Reykjavik, infatti, oltre l’80% delle donne in attesa di sottopone agli screening prenatali e in presenza della sindrome di Down, il 100% delle donne decide di abortire. Le iene sono volate in Islanda dove hanno incontrato medici, la presidentessa dell’associazione nazionale ostetriche d’Islanda, il vicedirettore generale della Sanità del Paese e alcune mamme di bambini con la sindrome di Down. Testimone dell’inchiesta sarà la campionessa paralimpica Nicole Orlando vincitrice nel 2015 di quattro medaglie d’oro e una d’argento ai Mondiali sudafricani di atletica e la madre Roberta che dimostreranno come la sindrome di Down non sia un problema alla realizzazione dei propri sogni.

