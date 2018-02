Le Iene indaga su canna-gate all'Isola dei Famosi?/ Video, foto sospette durante riunione in diretta Facebook

28 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Le Iene indaga su canna-gate all'Isola dei Famosi?

Anche Le Iene indagano sul “canna-gate” dell'Isola dei Famosi 2018? Il programma, in onda stasera su Italia 1, si è messo in mezzo qualche settimana fa provando a intercedere tra Eva Henger e Francesco Monte, cercando cioè di mettere la pace tra loro. Potrebbe però non essere finita qua... Il sospetto è nato osservando l'ultima diretta Facebook pubblicata da Le Iene. Il video è stato realizzato in una stanza alla presenza, tra gli altri di Ilary Blasi e Teo Mammuccari, presi nell'organizzazione della nuova puntata, quella appunta di oggi. Un particolare ci è apparso a dir poco strano: su una parete della stanza sono affisse le foto dei concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018. Perché? L'unica cosa che i due programmi hanno in comune è lo studio di Cologno Monzese, quindi l'ufficio scelto per la riunione trasmessa in parte con la diretta Facebook potrebbe essere uno di quelli utilizzati da chi lavora all'Isola dei Famosi? In realtà le produzioni dei due programmi sono differenti, quindi il mistero è davvero fitto...

LE IENE SUL CANNA-GATE DELL'ISOLA DEI FAMOSI?

Nella querelle tra Eva Henger e Francesco Monte, nata all'Isola dei Famosi 2018, si sono inserite anche Le Iene con Corti e Onnis. I due inviati raggiunsero i due ex naufraghi per provare a farli riappacificare. Le due Iene andarono prima dall'ex tronista di Uomini e Donne, domandandogli se avesse voglia di far pace con l'ex pornostar che l'ha accusato di aver fatto uso di marijuana in Honduras. «Metterci una pietra sopra? Non sono io a dover decidere questo, ormai il danno è stato perpetrato nei miei confronti. Normale che mi piacerebbe fare pace. Pace fatta? Vedremo se la cosa sarà fattibile», disse Francesco Monte. Dopo un breve scambio di battute, gli fu regalata una maglia con il volto di Eva Henger. Le due Iene raggiunsero anche Eva Henger: «La pace? Se lui chiede scusa...». Anche a lei fu consegnata una maglia con stampata l'immagine di Monte. Poi il colpo di scena: Corti e Onnis in presenza di Eva chiamarono Francesco. «Non voglio dire nulla ad Eva, sinceramente. Personalmente con Eva non ho mai avuto nessun tipo di problema. Le situazioni sono andate in questa maniera e va bene così. Anche io voglio la pace», la risposta di Monte.

