LOREDANA LECCISO E AL BANO CARRISI/ Ancora divisi e spunta quella rivelazione su Romina Power

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi superano la crisi? Lei torna a Cellino San Marco mentre lui "scappa" in Germania con Romina Power per il nuovo tour, pace fatta?

Cosa sta realmente accadendo tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso? Doipo l'avvistamento a Milano, che sembrava sancire la riappacificazione, il cantante di Cellino San Marco e la showgirl tornano a separarsi. Lei è tornata a Cellino dai suoi figli, lui è in partenza per il tour con Romina Power. Ma in molti si sono chiesti come mai la Power fosse assente nella tappa australiana. A spiegarlo è stato Yari, figlio di Romina e Al Bano, a Novella 2000. "Mio padre si esibiva da solo, non era prevista mia madre Romina. - spiega il ragazzo - Però anche se papà ha una voce straordinaria e una grinta da far paura, deve riposare la voce ogni tanto. Lui come artista è estremamente generoso, i suoi concerti durano tre ore, così, se non c’è Romina, la sostituisco io e mio padre può riprendersi”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

LEI A CELLINO, LUI CON ROMINA POWER...

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso hanno messo da parte la loro crisi per il bene della lor famiglia e di tutti gli italiani che non ne possono più di questo continuo gossip? Sembra proprio di no. Secondo Diva e Donna l'amore tra i due c'è ma il lieto fine è ancora lontano nonostante l'incontro segreto a Milano e il ritoro a Cellino San Marco di Loredana Lecciso, solo apparenza quindi? Può essere, fatto sta che il ritorno della bella biondina e la partenza di Al Bano non può essere solo una coincidenza. Dopo tre mesi passati lontani da casa, la Lecciso ha fatto ritorno a casa dai suoi figli ma Al Bano è già pronto con le valigie in mano ad andare lontano e, guarda caso, proprio con Romina Power. Solo un cambio di guardia nella casa in cui i due vivevano con i loro figli? Sembra proprio di sì visto che lei rimarrà a Cellino San Marco in attesa del suo appuntamento a teatro in quel di Lecce e lui sarà in giro per il suo tour in Germania e, poi, con la messa in onda delle prime puntate di The Voice Of Italy in cui sarà giudice.

AL BANO E LOREDANA LECCISO DI NUOVO INSIEME?

Nessun ritorno di fiamma, se si fosse mai spenta, e nessun lieto fine, quindi, per i due, che si sono incrociati a Milano e adesso si incroceranno a Cellino San Marco. Loredana Lecciso continua ad essere la donna che ha preso le distanze da un uomo forse troppo gentile per prendere posizioni precise nella vita privata mentre lui continua ad essere l'uomo del Sud, tutto d'un pezzo, poco incline a parlare della sua vita in pubblico tanto da liquidare tutto con un laconico "Lo dite voi, non mi risulta alcuna crisi". E se quello che dice Al Bano fosse vero e la crisi fosse solo un'invenzione dei giornali? Se la Lecciso fosse lontano da casa solo per questioni di lavoro come tante volte lo è stat il suo compagno? Lo scopriremo al prossimo servizio o al prossimo scatto che li mostrerà insieme o pronti a prendere strane diverse e opposte.

