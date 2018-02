Louis Ducruet e Marie Chavallier si sono fidanzati/ Il figlio di Stephanie di Monaco ufficializza la storia

Louis Ducruet e Marie Chavallier si sono fidanzati ufficialmente: lui è il figlio di Stephanie di Monaco e dell'ex marito Daniel, lei una ex cassiera di supermercato.

28 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Grace di Monaco

La casa reale del Principato di Monaco si prapara ad un lieto evento: Louis Ducruet, figlio della principessa Stephanie e del suo ex marito Daniel Ducruet, si sposa con la fidanzata Marie che frequenta da circa cinque anni. L'annuncio è arrivato direttamente da fonti ufficiali: "Sua Altezza Serenissima la Principessa di Monaco ha il piacere di condividere la notizia del fidanzamento del figlio Louis Ducruet con mademoiselle Marie Chevallier". La proposta di matrimonio è avvenuta in un momento di grande romanticismo: su una spiaggia vietnamita nella quale la coppia si trovava in vacanza, lui (vestito in abito bianco) si è inginocchiato e ha donato l'anello alla sua fidanzata conosciuta negli Stati Uniti quando entrambi frequentavano la Western Cariline University. Lei, francese ma di origine orientale, si trovava oltreoceano per studiare marketing mentre lui aveva intrapreso il percorso di laurea in in management dello sport.

Nozze poco sfarzose per la coppia?

Louis Ducruet si è ufficialmente fidanzato con Marie Chevallier, una ragazza francese da lui conosciuta durante gli studi negli Stati Uniti. Ancora non si conosce la data del lieto evento e neppure la location che quasi sicuramente verrà scelta a Montecarlo, dove i futuri sposi già risiedono. La coppia non è mai stata molto attiva dal punto di vista degli eventi mondani, motivo per cui si pensa ad un matrimonio semplice e poco sfarzoso, che dovrebbe ripercorrere i passi di mamma Stephanie. Quest'ultima, che nel 1995 aveva sposato la sua guardia del corpo Daniel senza l'autorizzazione del padre Ranieri III, si era unita al matrimonio davanti a poche decine di invitati in una cerimonia a porte chiuse nel Palazzo di Montecarlo. Da allora però molte cose sono cambiate e lo stesso principe Alberto non sembra affatto contrario né alla fidanzata borghese del nipote né tanto meno ai trascorsi di Stephanie. Del resto, lui stesso ha deciso di unirsi in matrimonio ad una donna non nobile ovvero la nuotatrice Charlene Wittstock.

Le dichiarazioni dei futuri sposi

Insieme all'annuncio ufficiale della principessa Stephanie, anche i futuri sposi Louis Ducruet e Marie Chevallier hanno deciso di esprimersi pubblicamente, condividendo con i proprio followers la propria felicità attraverso i social network. È così che su Instagram, accanto alla foto della proposta di matrimonio su una spiaggia vietnamita, il primogenito di Stephanie e Daniel ha annunciato con semplicità l'impegno preso: "Vi presento la futura signora Ducruet". Parole alle quali anche Marie, ex cassiera di un supermercato e ora organizzatrice di eventi nella città monegasca, ha voluto riscontrare con grande semplicità, tipica della classica ragazza della porta accanto: "Orgogliosa di annunciare che ho detto sì all'amore della mia vita. Ti amo così tanto". Le nozze, che quasi sicuramente verranno celebrate entro il 2018, si preannuncia come un avvenimento imperdibile per il Principato di Monaco e più in generale il mondo dei reali europei, già pronti all'altra data da non dimenticare ovvero il matrimonio di Harry e Megan.

© Riproduzione Riservata.