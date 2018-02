MR ROBOT 3/ Anticipazioni del 28 febbraio 2018: Tyrell tradirà Elliot?

Mr. Robot 3, anticipazioni del 28 febbraio 2018, su Premium Stories in prima Tv assoluta. Tyrell scopre che il piano di Elliot è diverso. Darlene cerca di sabotare l'alter ego dell'hacker.

Mr Robot 3, in prima Tv assoluta su Premium Stories

MR. ROBOT 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 28 febbraio 2018, Premium Stories trasmetterà un nuovo episodio di Mr Robot 3, in prima Tv assoluta. Sarà il 4°, dal titolo "Metadati". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Elliot (Rami Malek) mostra a Tyrell (Martin Wallström) il risultato dell'attacco e mentre è distratto preleva la pistola e gli spara, in versione Mr Robot (Christian Slater). La pistola tuttavia si inceppa e per Tyrell è una prova importante che dimostra la sua missione divina. L'ex dirigente conclude che il destino di entrambi è collaborare insieme e lo invita a sparare, questa volta puntandosi da solo l'arma contro la testa. Mr Robot tuttavia si ferma e gli conferma di aver pianificato una Fase 2, a cui potrà dare il suo contributo. Subito dopo, Irving (Bobby Cannavale) ed i suoi uomini entrano nella sala giochi e chiede ad Elliot di guidare fino ad una certa strada, dove dovrà lasciare l'auto senza dare nell'occhio. Rivela infine che Gideon (Michel Gill) ha scaricato la responsabilità su Tyrell e che i federali sono già sulle sue tracce, convincendolo così a seguirlo.

Tyrell viene quindi portato in un posto sicuro, ma il ragazzo rifiuta di contattare la moglie, convinto che in questo modo sarà al sicuro. In seguito all'arresto di Elliot, Chang (BD Wong) decide di impedire che rimanga in prigione ed ordina al suo primo assistente di provvedere a farlo rilasciare. Nei giorni seguenti, Tyrell riceve la visita di Mr Williams (Wallace Shawn), che lo interroga sulle intenzioni di Elliot e la sua personale lealtà alla Dark Army. Lo sottopone quindi ad una tortura psicologica e diverse domande sulla sua personalità, prima di ottenere le risposte corrette. Solo quando dichiara di voler rimanere fedele ad Elliiot viene istruito sui passi successivi da compiere per avviare la Fase 2, ad iniziare dall'operazione Carriola Rossa. Nel frattempo, Darlene (Carly Chaikin) incontra Cisco (Michael Drayer) e gli consegna nuovo materiale su cui lavorare, lamentandosi per l'addestramento di Angela (Portia Doubleday).

Diverso tempo dopo, Tyrell decide di fuggire da Irving e di allontanarsi dalla baita in cui è rimasto rinchiuso per tanto tempo. Viene prelevato però da un agente di Polizia, ma approfitta di una sua sosta per spezzarsi il pollice e togliersi le manette. Vengono infatti raggiunti dall'agente Santiago (Omar Metwally), che uccide il poliziotto ed infine rivela di lavorare per la Dark Army. Dopo essere stato trasportato da Irvin, Tyrell viene invitato a ripulire il proprio aspetto e rimanere confinato nel nuovo rifugio, onde evitare un nuovo arresto. Darlene lo informerà poi sulla doppia personalità di Elliot subito dopo il loro primo incontro, in seguito alla scoperta dell'ex dirigente della morte della moglie.

ANTICIPAZIONI DEL 28 FEBBRAIO 2018, EPISODIO 4 "METADATI"

Darlene intuisce che Elliot nutre dei forti sospetti su di lei e sulle sue reali intenzioni di eliminare Mr Robot. Intanto, Elliot ammette che la Fase 2 non è mai stata cancellata e chiede a Darlene di nascondersi nel vecchio appartamento in cui viveva Shayla. La sorella di Elliot assiste poi all'allontanamento dell'hacker con Angela ed inizia a temere il peggio. Tyrell invece deve fare i conti con la propria perdita di fiducia in Elliot quando scopre che cosa sta facendo alla Evil Corp. Tre giorni prima che la Fas 2 venga messa in atto, Angela annuncia che potranno spostare tutti gli ordini quello stesso week end, mentre Elliot entra nel panico quando sorprende Tyrell a seguirli. Per impedire che il ragazzo interferisca nel piano, Angela chiede infine a Price di licenziarlo, mentre Tyrell pretende che lui e la sua famiglia vengano trasferiti in Ucraina sotto protezione subito dopo il completamento della Fase 2. Darlene invece promette ad Elliot di aiutarlo con la sua missione, ma gli chiede anche di vendicarla nel caso in cui dovesse succederle qualcosa.

