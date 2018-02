NEL CENTRO DEL MIRINO/ Su Rai Movie il film con Clint Eastwood (oggi, 28 febbraio 2018)

Nel centro del mirino, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 28 febbraio 2018. Nel cast: Clint Eastwood e John Malkovich, alla regia Wolfgang Petersen. Il dettaglio.

28 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST CLINT EASTWOOD

Il film Nel centro del mirino va in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 28 febbraio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola drammatica prodotta nel 1993, diretta da Wolfgang Petersen (Troy, La storia infinita, La tempesta perfetta) e interpretata da Clint Eastwood (Il texano dagli occhi di ghiaccio, Gran Torino, Gli spietati), John Malkovich (Le relazioni pericolose, Essere John Malkovich, Burn after reading - A prova di spia) e Rene Russo (Gioco a due, Lo sciacallo - Nightcrawler, Lo stagista inaspettato). Le musiche sono state composte da Ennio Morricone (C'era una volta il west, Per un pugno di dollari, The hateful eight), quotatissimo compositore italiano già vincitore di 2 Oscar, 4 Golden Globe, 6 Premi BAFTA e numerosissimi altri riconoscimenti. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

NEL CENTRO DEL MIRINO, LA TRAMA DEL FILM

Frank Horrigan (Clint Eastwood) è un agente dei servizi segreti con il compito di proteggere il Presidente degli Stati Uniti. L'agente era già in servizio nel 1963, durante l'assassinio di Kennedy e, da quel momento, è tormentato da sensi di colpa per non aver potuto salvare il Presidente. Una sera, Frank riceve la telefonata di Mitch Leary (John Malkovich), che gli confessa di avere intenzione di uccidere il Presidente in carica. Si tratta della situazione perfetta per Frank ancora in cerca di riscatto. Mitch sfida apertamente Frank ad una partita pericolosissima, in palio c'è la vita del Presidente. L'agente si mette quindi subito sulle tracce dell'attentatore, che però cambia in continuazione identità e documenti. Quando Frank riesce finalmente a localizzare Leary, fra i due nasce un inseguimento sui tetti. Frank mette però un piede in fallo e sta per cadere. Inaspettatamente è proprio Leary a trattenerlo da una caduta mortale. Leary offre a Frank una scelta, ucciderlo subito, condannandosi a cadere ma salvando il Presidente, oppure lasciarlo vivere, pur sapendo che il terrorista porterà a termine l'attentato.

