Nadia Toffa/ Dal ritorno in pubblico al premio di Brescia: è il personaggio dell'anno

Nadia Toffa, dal ritorno in pubblico al premio di Brescia: l'inviata de Le Iene è il personaggio dell'anno. Le ultime notizie sulla giornalista, tornata dopo la lotta contro il cancro

28 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Nadia Toffa

Dopo aver annunciato in tv di aver lottato contro il cancro, Nadia Toffa è tornata in pubblico. Lo ha fatto in occasione della presentazione del libro “Mi vivi dentro”, che il giornalista Alessandro Milan ha dedicato alla moglie Francesca Del Rosso, detta Wondy, scomparsa a causa di un tumore l'anno scorso. La donna era anche amica di Nadia Toffa, che infatti alla platea del Teatro Dal Verme di Milano ha dichiarato: «È un onore enorme per me essere qui». Durante la serata Nadia Toffa non ha parlato di sé e del dolore che ha vissuto, neppure a margine della presentazione del libro. L'inviata de Le Iene ha preferito lasciare i riflettori accesi su Wondy. Intanto la giuria del Museo Nazionale della Fotografia di Brescia l'ha eletta personaggio bresciano dell'anno. Come riportato da bsnews, il premio viene riconosciuto dal 2013 alla personalità che si è maggiormente distinta: quest'anno va all'ex giornalista di Retebrescia, oggi uno dei volti più noti di Mediaset.

NADIA TOFFA, DOPO IL RITORNO IN PUBBLICO UN PREMIO

Intanto Catia Brozzi, la donna che si è ritrovata protagonista all'improvviso per un post su Facebook in risposta a Nadia Toffa, ha spiegato la sua verità al Corriere. Un post da oltre 100mila condivisioni, che ha suscitato commenti e pure qualche critica. Catia ha spiegato però di averlo trovato su Facebook e poi di averlo condiviso. Al Corriere ha però voluto rispondere in prima persona a Nadia Toffa, avendo perso sua madre in due mesi per un tumore al pancreas. «Ho visto Nadia che raccontava di quello che le è accaduto e diceva di sentirsi “figa” per essere riuscita in due mesi a sconfiggere il tumore. Da “vittima” indiretta del cancro non me la sono sentita di condividere appieno la sua dichiarazione». Così ha trovato sulla sua bacheca un post che rispondeva a Nadia, nel quale si è ritrovata completamente, senza sapere chi fosse l'autore o l'autrice. Del resto non immaginava neppure che avrebbe avuto quel riscontro. «Voglio dire a Nadia Toffa che lei è una grande guerriera, una “figa”, ma purtroppo molto spesso, troppo spesso, di cancro si muore».

© Riproduzione Riservata.