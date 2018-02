Ornella Vanoni/ Anticipazioni L'Intervista: “Ho perso il figlio di Gino Paoli, poi ho abortito ma...”

Ornella Vanoni, ospite de L'Intervista di Maurizio Costanzo: le sue dichiarazioni sul rapporto con Gino Paoli, sul figlio perso e sul secondo aborto che non avrebbe voluto fare.

28 febbraio 2018 Emanuela Longo

Ornella Vanoni, L'Intervista

Sarà la grande cantante Ornella Vanoni a chiudere il ciclo di puntate de L'Intervista, la trasmissione in onda nella seconda serata di Canale 5 e condotta dal giornalista Maurizio Costanzo. Classe 1934, la Vanoni vanta la carriera in assoluto più longeva tra tutte le artiste italiane avendo iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo dell'arte nel 1956 per non smettere mai. Esempio assoluto di eleganza e raffinatezza, non ha rinunciato neppure quest'anno a partecipare alla 68esima edizione del Festival di Sanremo, portando sul palcoscenico dell'Ariston una raffinatissima esibizione del brano "Imparare ad amarsi" in coppia con Bungaro e Pacifico e che le ha permesso di guadagnare il Premio Sergio Endrigo attribuito dalla stampa per la migliore interpretazione. Ma la Vanoni, protagonista domani sera di un intenso faccia a faccia con Maurizio Costanzo, ha alle spalle anche un'esistenza ricca di momenti importanti i quali saranno ripercorsi attraverso le domande del padrone di casa de L'Intervista lasciando spazio ad aneddoti e racconti del suo passato, che toccano non solo aspetti della sua straordinaria carriera ma anche toccanti momenti del suo privato, il tutto attraverso il racconto di emozionanti filmati. Quando si pensa ad Ornella Vanoni, la mente va quasi automaticamente a Gino Paoli, con il quale dal 1960 intrecciò una intensa relazione d'amore, subito dopo il matrimonio con l'impresario Lucio Ardenzi, dal quale ebbe il suo unico figlio, Cristiano. Parlando di Paoli, la Vanoni racconta a Costanzo: “Lui è un gatto. Non so...non lo vedevo per tre giorni, poi scendevo ed era seduto sui gradini del portone”.

ORNELLA VANONI: GINO PAOLO, IL FIGLIO PERSO E L’ABORTO

Per lei fu scritta (e dedicata) la celebre canzone "Senza fine", con la quale la coppia formata da Ornella Vanoni e Gino Paoli torna nella memoria di molti nostalgici. Un amore coinvolgente, il loro, ma segnato anche da una perdita importante che, forse, ha inciso anche nella loro stessa relazione. È il giornalista a domandare alla sua ospite come mai i due non decisero di avere un figlio. La Vanoni spiazza tutti con la sua riposta: “L’ho perso...il suo primo figlio era il mio...ma poi l'ho perso...”. Ma nella vita di Ornella ci fu anche un secondo aborto, forse ancora più doloroso. La cantante aveva una relazione con un ragazzo svizzero: “Sono rimasta incinta e lui il bambino non lo voleva... io ero molto insicura [...] e ho abortito ma non avrei voluto farlo”, ha dichiarato. Oggi, nella vita della Vanoni c’è il grande amore per i nipoti: “Beh, mentre gli amori sono complicati, l'amore che tu provi per figli e i nipoti è un amore fatto di serenità”, ha spiegato. I ricordi della cantante sono stati snocciolati nel corso dell’intensa chiacchierata con il padrone di casa fino a toccare anche il tema della sensualità, un dono che la Vanoni ha compreso di avere sin da giovanissima, giocandoci su e divertendosi su questo aspetto, passando poi per il suo primo bacio dato ad “un figo spaziale”, oggi naturalmente invecchiato ma a sua detta ancora bellissimo.

