POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso “perde” Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti?

Oggi, mercoledì 28 febbraio, alle 17.10 su Canale 5 va in onda Pomeriggio 5, condotto da Barbara D'Urso. Non mancherà un ampio spazio dedicato all'Isola dei Famosi.

28 febbraio 2018 Redazione

Barbara D'Urso (Facebook)

Oggi, mercoledì 18 febbraio, alle 17.10 va in onda un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5. Ieri il programma pomeridiano condotto da Barbara D’Urso ha fatto compagnia a 2.431.000 spettatori con il 17.2% nella prima parte, a 3.147.000 (20.1%) nella seconda e a 2.983.000 (17.7%) nella terza. Come sempre la padrona di casa ha dedicato ampio spazio all’Isola dei Famosi. In studio c’erano Cecilia Capriotti, Nadia Rinaldi, Michael Terlizzi, Deianira Marzano. Scintilla e la nonna di Simone Barbato. In studio si è parlato di Elena Morali, promessa sposa di Scintilla, sempre più vicina a Simone Barbato. Nel salotto di Barbara D’Urso, Scintilla ha ribadito - davanti alla nonna del mimo - che sono ancora fidanzati, ma Carmelita ha mostrato un video in cui i naufraghi ironizzano su un possibile annullamento delle nozze.

Barbara D'Urso saluta Nadia e Cecilia?

A Pomeriggio 5 si è tornato a parlare delle accuse di omofobia che Craig Warwick ha mosso contro Franco Terlizzi. Secondo la Capriotti e Nadia Rinaldi tra i due non c’era molta simpatia, ma la situazione è degenerata quando Deianira Marzano - sconfitta dall’ex pugile a “Saranno Isolani”- ha accusato Franco di essere stato aggressivo nei confronti delle donne: “Dovresti chiedere scusa a tutti i gay a causa delle parole di tuo padre”, ha detto la donna. Il figlio di Terlizzi ha aggredito verbalmente l’influencer dandole dell’ignorante: “Quando mio padre ha vinto la signorina Deianira non gli ha dato neanche la mano per salutarlo e l’ha mandato a quel paese in diretta”. Nelle prossime puntate Barbara D’Urso potrebbe perdere due delle sue ospiti: Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti, infatti, potrebbero tornare sull’Isola dei Famosi. Le due ex naufraghe dovrebbero sottoposti alla macchina della verità nella prossima puntata di Domenica Live: “Stranamente chi deve fare la macchina della verità dalla D’Urso ora parte per l’Honduras”, ha commentato un utente su Twitter.

