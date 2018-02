Robbie Williams e la depressione/ "Ho una malattia nella testa che mi vuole uccidere": Ayda è la sua forza

Robbie Williams e la depressione: il cantante inglese si lascia andare ad una confessione choc rivelando ai microfoni del The Sun di combattere contro una malattia mentale.

28 febbraio 2018 - agg. 28 febbraio 2018, 13.11 Stella Dibenedetto

Robbie Williams ha spiazzato il mondo confessando di essere stato più volte vicino alla morte. La depressione lo hanno reso spesso fragile, ma al suo fianco c’è sempre stata la moglie Ayda Fields con cui è sposato dal 2010, che l’ha reso padre per ben due volte e che rappresenta la sua vera forza. “Sa bene come non affondare la nave, mentre io vorrei farla affondare solo per vedere cosa succede”, ha raccontato Robbie Williams, in una recente intervista. Molto innamorati, Robbie e Ayda sono uniti, oltre che da un profondo sentimento, anche da una comune ironia. Entrambi, infatti, non si prendono molto sul serio e vivono senza dare molta importanza al giudizio altrui. Senza la moglie, Robbie Williams non è sicuro che avrebbe superato tutti i problemi. Oggi, grazie a lei e ai figli, ha trovato il vero senso della vita.

LA DEPRESSIONE DI ROBBIE WILLIAMS

Dolorosa confessione di Robbie Williams ai microfoni del The Sun a cui ha confessato di soffrire da tempo di una malattia mentale e di aver rischiato più volte la morte. Robbie Williams non ha mai nascosto i suoi problemi passati con la droga e la depressione. Sempre schietto e sincero, il cantante inglese ha paragonato la sua vita ad una montagna russa fatta di salite e discese. Nonostante un matrimonio felice e la nascita di due figli, Robbie Williams non ha ancora trovato la pace con se stesso. "Ho una malattia nella testa che vuole uccidermi e quindi devo difendermi da essa” – ha spiegato Robbie che ha poi aggiunto – “Vivo però momenti di beatitudine che sono meravigliosi”. In Australia per il "The Heavy Entertainment Show", Robbie Williams ha confessato di lottare da anni con il male di vivere e di essersene reso conto quando aveva 19 anni. Nonostante il successo, Robbie William lotta da sempre con la dipendenza dalle droghe avendo anche problemi di ansia, peso e paura del palcoscenico. Nel 2009, a causa di un cocktail micidiale di droghe e pillole, è stato vicinissimo alla morte.

LA MORTE DI GEORGE MICHAEL E LA TERAPIA

Robbie Williams, nella lunga intervista ai microfoni del Sun, ha parlato anche della morte dell’amico George Michael che, esattamente come lui, ha combattuto gli stessi demoni. “Una volta che sei sul pianeta da 44 anni, ti rendi conto che - anche se hai tutto quello che ho - non sei invincibile. Quindi d'ora in poi mi prenderò cura di me molto più attentamente". Due mesi fa, Williams ha attraversato anche un ulteriore periodo difficile. I medici aveva riscontrato anomalie al cervello, che "sembravano sangue" e che l’hanno costretto a cancellare le date russe del suo tour. “Mi sono davvero spaventato”, ha spiegato il cantante che ha poi concluso – “Perché sono stato in posti bui prima - ma all'epoca avevo 23, 27 o 32 anni...".

