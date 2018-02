STRISCIA LA NOTIZIA/ Boom di ascolti: oltre 8 milioni e mezzo di spettatori

Questa sera, mercoledì 28 febbraio, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, condotta da Ficarra e Picone. Boom di ascolti.

28 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Ficarra e Picone

Questa sera, mercoledì 28 febbraio, alle 20.40 su Canale 5 torna l’appuntamento con Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci giunto alla sua trentesima edizione. Ieri Striscia, condotto da Ficarra e Picone, è stato il programma più visto della giornata e ha segnato il record stagionale con 6.993.000 telespettatori e il 24.49% di share. Alle 21.31 il tg satirico ha segnato un picco record di oltre 8 e mezzo milioni di telespettatori (8.553.895 telespettatori), pari al 30.15% di share. “È un risultato che riconosce l'impegno sociale e le battaglie civili che Striscia ha sempre portato avanti”, hanno commentato Ficarra e Picone. Tra i servizi più seguiti della puntata di lunedì c’è il servizio completo dell’aggressione a Vittorio Brumotti e la sua troupe a Palermo, avvenuta domenica 25 febbraio durante un’inchiesta sulla droga nel quartiere Zen.

Dopo l’agguato a Brumotti, blitz della polizia allo Zen

Dopo l’agguato a Vittorio Brumotti, la polizia di Palermo ha organizzato un blitz nella zona intorno a via Costante Girardengo, allo Zen, dove ha avuto luogo l’aggressione all’inviato e alla troupe di Striscia la notizia. Un’intera famiglia è finita in carcere con le accuse di detenzione di armi, possesso e produzione di droga. Nell’abitazione i poliziotti hanno sequestrato 432 stecche di hashish, 5 chili di marijuana, un fucile a canne mozze con 25 cartucce calibro 12 e una balestra. Dietro a una parete in cartongesso, è stata trovata una serra dove erano coltivate 60 piante di marijuana, mentre dentro a un buco nel muro della cucina erano nascoste due pistole calibro 9 con 3 caricatori e 71 proiettili. Infine, nel bagno sono stati scoperti alcuni sacchi pieni di marijuana essiccata e cocaina.

