SUPER STORM: L'ULTIMA TEMPESTA/ Su Cielo il film con David Sutcliffe (oggi, 28 febbraio 2018)

Super storm - L'ultima tempesta, il film in onda su Cielo oggi, mercoledì 28 febbraio 2018. Nel cast: David Sutcliffe e Erica Cerra, alla regia Sheldon Wilson. Il dettaglio della trama.

28 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Cielo

NEL CAST DAVID SUTCLIFFE

Il film Super storm: L'ultima tempesta va in onda su Cielo oggi, mercoledì 28 febbraio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola catastrofica del 2012 che è stata diretta da Sheldon Wilson (I segreti di Cold Spring, Shark killer, A caccia di licantropi) e interpretatoìa da David Sutcliffe (Trappola incandescente, La rivolta di Natale, The convenient groom), Erica Cerra (L'albero dei desideri, The stranger - Lo straniero, Il diario di Jack) e Leah Cairns (Travelers, Sorelle di sangue, Una tata sotto copertura). Il film è stato prodotto in Canada ed è stato distribuito in tutto il mondo per il solo circuito dell'home video, senza passare per le sale cinematografiche. La trama del film nel dettaglio.

SUPER STORM: L'ULTIMA TEMPESTA, LA TRAMA DEL FILM

La Grande Macchia Rossa è un'immensa tempesta che infuria sulla superficie di Giove da secoli. Si tratta di un evento così distruttivo e diffuso da essere visibile fin sulla Terra. Un giorno la Grande Macchia Rossa però scompare dalla superficie di Giove. Da quel momento in Nord America cominciano a verificarsi tempeste sempre più distruttive in rapida successione. Ben presto appare chiaro che, in qualche modo, la Grande Macchia Rossa si è trasferita sulla Terra e ha come epicentro proprio gli Stati Uniti. La gigantesca tempesta è addirittura in grado di distruggere il pianeta Terra e la sua atmosfera, trasformandolo in un gigante gassoso come Giove. Gli scienziati di tutti i paesi cominciano subito a cercare una soluzione per fermare il terribile fenomeno atmosferico, ma nessuno sembra in grado di trovare una soluzione. Inaspettatamente, un gruppo di nerd sembra però avere avuto l'idea giusta, che forse sarà in grado di fermare la tempesta. La sopravvivenza del pianeta è in mano alla strampalata idea di un gruppo di liceali.

