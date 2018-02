Striscia La Notizia vs L’Isola dei Famosi/ Nomination pilotate: i sospetti dopo i due nuovi audio pubblicati

Striscia la Notizia vs L’Isola dei Famosi, nomination pilotate: i sospetti dopo i due nuovi audio mandati in onda. Il noto tg satirico mette in dubbio la veridicità delle nomination

Nuovo attacco da parte di Striscia la Notizia nei confronti de L’Isola dei Famosi. Il tg satirico ha messo in dubbio la regolarità con cui si svolgono le nomination nel famoso reality show in onda su Canale 5. Per farlo, ha mandato in onda due diversi audio, in cui due dei concorrenti de L’Isola hanno esternato i propri sospetti circa il meccanismo di voto.

L’AUDIO DELLA NASTI

L’ex isolana Chiara Nasti, in una testimonianza audio, ha rivelato a Massimilano Caroletti, marito di Eva Henger (altra concorrente in aperta rotta con il reality show dopo il caso Francesco Monte), che il capo progetto Andrea Marchi, le avrebbe detto di non votare Filippo Nardi: «Da me ha voluto sapere chi nominavo – le parole della Nasti - gli ho detto: “Voglio nominare Filippo». E Marchi avrebbe replicato così: «Lascialo ancora un po’ Filippo. Lo nominate più in là». Parole che hanno fatto scattare l’allarme nel tg di Antonio Ricci, che a questo punto ha messo fortemente in dubbio le procedure di nomination. Ma non finisce qui, perché, come detto sopra, vi sarebbe anche un altro audio molto discusso, con protagonista Nadia Rinaldi, altra ex concorrente de L’Isola.

L’AUDIO DELLA RINALDI

La Rinaldi ha rivelato direttamente a Valerio Staffelli, colui che sta portando avanti da settimane questa “inchiesta” su L'Isola dei Famosi, che «Marchi saliva sulla nostra isola e non ha fatto come con Monte che ci ha avvertito di quello che stava succedendo. Ci chiedeva solo: chi nomina, chi hai intenzione di nominare? A tutti, faceva solo questa domanda. E poi Amaurys è rimasto male quando Marchi gli chiedeva chi nominare dicendo di evitare il nome di Filippo. Lui voleva nominare Filippo fin dall’inizio. Amaurys ha detto ‘mi sento una m***a, la prossima volta però decido io e non mi faccio più influenzare. Ci dicevano di non nominare Filippo perché gli piaceva che rimanesse dentro». A quanto pare, da queste parole, sembra che Filippo (ex concorrente del Grande Fratello), sia uno dei preferiti della redazione: il tutto però è ovviamente da dimostrare.

