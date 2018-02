THE LIFE OF DAVIDE GALE/ Su Iris il film con Kevin Spacey (oggi, 28 febbraio 2018)

The Life of David Gale, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 28 febbraio 2018. Nel cast: Kevin Spacey, Kate Winslet e Laura Linney, alla regia Alan Parker. Il dettaglio della trama.

28 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film thriller in seconda serata su Iris

NEL CAST KEVIN SPACEY

The Life of David Gale, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 28 febbraio 2018 alle ore 23.40. Una pellicola thriller e drammatica che è stata affidata alla regia di Alan Parker, la pellicola è stata interpretata magistralmente da Kevin Spacey, Kate Winslet, Laura Linney, Lee Ritchey, Gabriel Mann e Matt Craven. La trama affronta un tema molto delicato ed estremamente attuale negli Stati Uniti, ovvero quello della pena di morte. Oltre a dirigere il film, Parker lo ha anche prodotto in collaborazione con Nicolas Cage, uno degli attori americani più amati ed apprezzati a livello internazionale. Charles Randolph, che ha curato la sceneggiatura, è molto noto nel mondo del cinema americano come sceneggiatore di Amore & altri rimedi, La grande scommessa e The interpreter. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

THE LIFE OF DAVID GALE, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Mancano ormai tre giorni alla morte programmata del detenuto David Gale, colpevole di aver ucciso una ragazza diversi anni prima. Il suo avvocato, nel frattempo, ha firmato un contratto milionario con una famosa emittente televisiva per intervistare Gale poco prima della sua esecuzione. La prescelta per quest'importante compito è la reporter Bitsey Bloom che quindi penetra nella struttura detentiva in cui è rinchiuso Gale in gran segreto. L'uomo inizia così a raccontare la sua versione dei fatti, asserendo di essere stato incastrato ingiustamente e ribadendo, quindi, la sua innocenza. Dopo essere stato incriminato per lo stupro ai danni di una professoressa universitaria, la sua vita inizia ad andare rovinosamente a rotoli. Sua moglie lo abbandona e l'Università lo licenzia. Poco dopo, fa amicizia con la giovane Constance. La donna verrà trovata morta nella sua abitazione e Gale, unico sospettato, viene arrestato e condannato alla pena capitale.

